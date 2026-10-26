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Der Ölpreis sorgt für etwas Entspannung. Brent fällt um rd. 5 % Richtung 110 $. Am Freitag hatte Öl zeitweise 117,45 Dollar erreicht und bei 116,72 Dollar geschlossen. Auslöser des heutigen Rückgangs sind Berichte über Vermittlungsgespräche Katars im Iran. Viel ist darauf allerdings nicht zu geben, wie die Erfahrungen seit Beginn des Konfliktes belegen.Die Wall Street schloss am Freitag schwach. Der Dow verlor 1,2 %, der S&P 500 0,5 % und der Nasdaq 0,2 %. Die US-Futures signalisieren heute Morgen eine leichte Erholung. Auch der DAX startet in der Frühbörse einen Tick freundlicher.Elon Musk warnt vor einer Pleitewelle bei KI-Rechenzentrumsbetreibern. SpaceX hat nach seinen Angaben eine Chipfinanzierung über 40 Mrd. Dollar abgeschlossen. Gleichzeitig sieht Musk erhebliche Finanzierungsprobleme bei hochverschuldeten Neocloud-Anbietern. Der Kreditmarkt sei für Anbieter ohne nennenswerte Einnahmen außerhalb des KI-Geschäfts nahezu geschlossen. Eine Konsolidierungswelle bahnt sich an.Auch der Mobilfunksektor steht weiter unter Druck. Laut Bloomberg verhandelt SpaceX über den Zugang zu mindestens 80.000 amerikanischen Mobilfunkstandorten. Das erhöht den Wettbewerbsdruck auf AT&T, Verizon und T-Mobile US.Asien bleibt heute Morgen uneinheitlich. Goldman Sachs senkte sein Zwölfmonatsziel für den südkoreanischen Kospi von 12.000 auf 9.000 Punkte. Dennoch hält die Bank die eingepreisten Gewinnerwartungen für Halbleiterhersteller für übertrieben pessimistisch. Samsung und SK Hynix berichten diese Woche.Die großen Zementhersteller stehen seit Monaten unter Druck. Holcim hat jetzt die Prognosen erhöht. Daraus resultieren interessante Überlegungen für Heidelberg Materials.Frankreich behält sein Rating. Moody's bestätigte Aa3, allerdings mit negativem Ausblick. Die Korrekturen vieler französischer Werte geht inzwischen zu weit, zumal das direkte operative Frankreich-Exposure bei vielen Titeln nur gering ist. In der aktuellen Actien-Börse gehen wir darauf gesondert ein.Lulas überraschender Wahlsieg droht Brasiliens Börse unter Druck zu setzen. Er die Stichwahl mit 51,76 % gegen Flávio Bolsonaro. Investoren hatten zuvor auf einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs unter Bolsonaro gesetzt.Hier geht es direkte zur Actien-Börse:Heute folgen der Ifo-Index und Verizon-Zahlen. Im Wochenverlauf stehen die Zinsentscheidungen von Fed und EZB sowie die Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon an. Damit läuft der schwierige Oktober langsam aus.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe