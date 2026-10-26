SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Diese sollte von anstehenden Quartalszahlen einiger wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Amazon geprägt werden. Anleger dürften dabei vor allem die Ausgaben der Unternehmen für den Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) unter die Lupe nehmen. Zudem stehen in der neuen Woche geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan auf der Agenda.

"Die Anleger zweifeln nicht mehr grundsätzlich am Potenzial künstlicher Intelligenz, sondern fragen immer lauter nach der Rendite der gewaltigen Infrastrukturinvestitionen", erklärte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Die Zahlen und vor allem die Ausblicke auf die weiteren Investitionsausgaben der Tech-Schwergewichte in den USA "dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob die zuletzt dominierenden Gewinnmitnahmen anhalten oder die Anleger wieder Vertrauen in die hohen Bewertungen fassen", so Lipkow.

Am Montag gerieten die KI-Werte in Südkorea und Japan erneut unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent tiefer bei 62.189,65 Punkten. Der südkoreanische Kospi büßte 1,5 Prozent ein.

Die chinesischen Börsen zeigten sich unterschiedlich. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen zeigte sich kaum verändert, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,5 Prozent zulegte.

Der australische S&P ASX 200 stieg am Montag um 0,2 Prozent./edh/mis

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