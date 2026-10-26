Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um smarte Thermostate, Claude Duet, die Vorzüge einer sehr alten Windows-Version, die Auswirkungen von KI auf unsere Erinnerungen und Anything LLM. Seit Sonntag gilt wieder die Winterzeit und auch das Wetter lässt keinen Zweifel mehr daran, dass wir unaufhörlich auf die kalte Jahreszeit zusteuern. Gleichzeitig steigen auch die Heizkosten weiter. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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