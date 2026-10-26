Köln (ots) -Repräsentative Swiss Sense Studie zeigt, warum viele Menschen beim Zubettgehen nicht abschalten können - und welche Rolle Stress, digitale Reize und das Schlafumfeld dabei spielen- Kopfkino statt Kuscheln: Mehr als jede zweite befragte Person wird häufig oder ständig von Stress und kreisenden Gedanken vom Einschlafen abgehalten.- Chaos statt Chillen: Kinder, Partner*innen, Smartphone und sogar Arbeit im Bett verlängern den Druck des Tages bis in die Nacht.- Selbstoptimierung macht müde: Viele Menschen reagieren mit Ritualen, Meditation und Tracking-Apps auf Schlafprobleme - doch mehr Kontrolle bedeutet nicht automatisch besseren Schlaf.Für 85 Prozent der Menschen in Deutschland ist eine hohe Schlafqualität extrem wichtig. Doch wenn am Abend eigentlich Ruhe einkehren sollte, nehmen viele den Tag mit ins Bett. Eine bundesweite Umfrage des Bettenherstellers Swiss Sense zeigt: Einschlafprobleme sind längst kein Randphänomen mehr. Stattdessen verhindern Stress, digitale Reize und Störungen im unmittelbaren Schlafumfeld die Erholung dort, wo sie eigentlich beginnen sollte - im Schlafzimmer.Die Top-5 der größten Einschlaf-Saboteure:1. Sorgen (55,7 %)2. Kinder und Partner*innen (36,9 %)3. Smartphone (34,9 %)4. Falsche Raumtemperatur (30,8 %)5. Lärm (29,9 %)Die Ergebnisse im Detail:Der größte Einschlaf-Saboteur sitzt im KopfDer Top Einschlaf-Bremser ist kein äußerer Reiz, sondern mentale Belastung. 55,7 Prozent der Befragten geben an, häufig oder ständig durch Stress und kreisende Gedanken vom Schlafen abgehalten zu werden. Besonders deutlich zeigt sich das bei Frauen: 63,9 Prozent berichten von gravierenden Einschlafproblemen durch Job-Stress und private Verpflichtungen. Bei Männern liegt der Wert mit 47,4 Prozent deutlich niedriger.Das Schlafzimmer ist längst kein reiner Rückzugsort mehrZum inneren Druck kommen konkrete äußere Störfaktoren. 36,9 Prozent aller Befragten (47,3 Prozent der Eltern) werden nachts von Partner*innen oder Kindern durch Schnarchen, Wühlen oder Strampeln wachgehalten. Auch das Smartphone wirkt bis in den Schlaf hinein: 34,9 Prozent geben an, abends nur schwer von TikTok, Nachrichten oder anderen digitalen Inhalten loszukommen. Besonders in jüngeren Zielgruppen und in Großstädten verschwimmen die Grenzen zwischen Alltag, Arbeit und Erholung immer stärker. In Berlin nutzt bereits mehr als jede fünfte befragte Person ihr Bett aktiv zum Arbeiten - deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt von 16,5 Prozent.Mehr Selbstoptimierung, aber nicht automatisch besserer SchlafUm die nächtliche Unruhe zu bekämpfen, flüchten immer mehr Menschen in Gegenmaßnahmen: Jede vierte befragte Person nutzt Einschlaf-Rituale wie Meditation, Yoga oder Aromatherapie. Bei den 25- bis 44-Jährigen ist es sogar rund jede dritte. Gleichzeitig setzen 36 Prozent auf Smart-Sleep-Gadgets und Wearables. Das zeigt vor allem eines: Das Problembewusstsein ist hoch. Doch die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass mehr Beobachtung und mehr Optimierung allein nicht automatisch zu mehr Erholung führen. Wer Schlaf nur misst, trackt und kontrolliert, löst nicht zwangsläufig die Ursachen der nächtlichen Unruhe.Die blinde Stelle: das konkrete SchlafumfeldDie Studie offenbart damit ein zentrales Dilemma moderner Schlafkultur: Viele Menschen arbeiten an ihren Routinen, aber zu wenige an den Bedingungen, unter denen Schlaf überhaupt gelingen kann. Jedes dritte Bett in Deutschland ist älter als zehn Jahre, jedes zehnte sogar älter als 20 Jahre. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass Schlafqualität zwar als wichtig gilt, die physische Grundlage für guten Schlaf im Alltag aber oft vernachlässigt wird."Viele Menschen versuchen heute, ihren Schlaf zu optimieren und zu kontrollieren. Dabei zeigt unsere Studie, wie entscheidend die Bedingungen sind, unter denen wir zur Ruhe kommen", erläutert Giorgina Ammann, Director Commerce bei Swiss Sense, die Ergebnisse. "Dazu gehört neben weniger äußeren Reizen auch ein Schlafumfeld, das zu den individuellen Bedürfnissen passt. Genau hier möchten wir Menschen Orientierung geben und dabei unterstützen, die richtigen Voraussetzungen für erholsamen Schlaf zu schaffen."Die gesamte Studie plus Bildmaterial hier zum Download: https://bit.ly/48eTga0StudiendesignFür die repräsentative Schlafstudie 2026 hat das Marktforschungsinstitut Appinio im Auftrag von Swiss Sense bundesweit 2.000 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren zu ihren Schlafgewohnheiten, Störfaktoren und regionalen Unterschieden befragt. Der Erhebungszeitraum war August 2026.Über Swiss SenseSwiss Sense ist ein international führender Spezialist für hochwertige Boxspringbetten, Matratzen und Schlafsysteme. Das Familienunternehmen blickt auf eine über 100-jährige Tradition in der Handwerkskunst zurück. Mit mehr als 50 Stores in Deutschland und Österreich sowie einem umfassenden Online-Angebot verfolgt Swiss Sense die Mission, allen Kundinnen und Kunden eine maßgeschneiderte Schlafberatung und erholsamen Schlaf zu ermöglichen.https://www.swisssense.de/Pressekontakt:StoryparkMarkus Mayr+49-40-239686132markus@wearestorypark.dewww.wearestorypark.deOriginal-Content von: Swiss Sense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168038/6377568