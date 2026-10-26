Guten Morgen, meine Damen und Herren,die nächste Bewährungsprobe für die Technologiebörse steht unmittelbar bevor. In dieser Woche öffnen mit MICROSOFT und AMAZON zwei Schwergewichte ihre Bücher. Dabei geht es um mehr als Umsatzwachstum und Quartalsgewinne. Die Unternehmen müssen zeigen, dass sich die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz wirtschaftlich auszahlen. Wie schnell wachsen die zusätzlichen Einnahmen? Welche Belastungen entstehen durch den Ausbau der Rechenzentren? Und wie viel bleibt nach den Investitionen für die Aktionäre übrig?
Selbst starke Quartalszahlen sind derzeit keine Garantie für steigende Kurse. Das gilt auch für Microsoft und Amazon, wir wagen trotzdem zwei Short-Positionen. Unsere These: Die Quartalsberichte könnten zum Anlass für weitere Gewinnmitnahmen werden und eine neue Abwärtsbewegung begünstigen. Wenn sie mitmachen wollen finden Sie alle Infos in der Termin-Börse daily (KLICK HIER)
Selbst starke Quartalszahlen sind derzeit keine Garantie für steigende Kurse. Das gilt auch für Microsoft und Amazon, wir wagen trotzdem zwei Short-Positionen. Unsere These: Die Quartalsberichte könnten zum Anlass für weitere Gewinnmitnahmen werden und eine neue Abwärtsbewegung begünstigen. Wenn sie mitmachen wollen finden Sie alle Infos in der Termin-Börse daily (KLICK HIER)
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