Zug (www.anleihencheck.de) - HBM-Portfoliounternehmen Lycia Therapeutics überzeugt mit starkem Marktdebüt - AnleihenewsHBM Healthcare Investments (ISIN CH0012627250/ WKN 984345) gibt den erfolgreichen Lycia ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das neuartige Therapeutika zur gezielten Beseitigung krankheitsverursachender extrazellulärer Proteine entwickelt. Der Fokus liegt zunächst auf Autoimmun-, Entzündungs- und allergischen Erkrankungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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