Hamburg (ots) -Gold in der Kategorie "Best New Design Package for a Channel or Platform"Gold für Bibel TV: Das Redesign des Hamburger Medienhauses ist bei den Eyes & Ears Awards in der Kategorie "Best New Design Package for a Channel or Platform" worden. Die Jury würdigte damit den gelungenen Wandel von einer klassischen TV-Marke zu einer modernen, plattformübergreifenden Medienmarke. Entwickelt wurde der neue Auftritt gemeinsam mit der Kölner Designagentur Feedmee.Im Zentrum des Redesigns steht ein dreidimensionales Kreuz, das als prägendes Gestaltungselement die unterschiedlichen Angebote von Bibel TV verbindet - von On-Air über Social Media und App bis hin zu Print. So entsteht eine konsistente, wiedererkennbare Markenwelt, die die gewachsene Identität des Senders bewahrt und zugleich neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet.Gelungener Wandel von einer klassischen Sendermarke zur MedienplattformDie Jury hob insbesondere die Verbindung von Markenidentität und zeitgemäßer, flexibler Gestaltung hervor. Das Design mache Bibel TV fit für unterschiedliche Zielgruppen und Plattformen und unterstütze damit den strategischen Schritt vom TV-Sender zum multimedialen Medienhaus.Für Bibel TV ist die Auszeichnung eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Das Redesign, das 2025 nach fast acht Jahren den bisherigen Auftritt ablöste, trägt der veränderten Mediennutzung Rechnung und stärkt die Marke über verschiedene Kontaktpunkte hinweg. Ziel ist es, die Bekanntheit von Bibel TV auszubauen, neue Zielgruppen anzusprechen und die Inhalte des gemeinnützigen Medienhauses in einer zunehmend digitalen Medienlandschaft zugänglich zu machen.Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social-Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über Kabel, Satellit (ASTRA) sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6377623