Helvetia richtet den Blick nach vorn und fokussiert Wachstumschancen. Welche Risiken hat der Versicherer dabei besonders im Blick? Und was bedeutet das für Vermittler? Interview mit Dr. Barbara Ries (Vorständin Leben & Interne Dienste Helvetia Deutschland) und Christoph Willi (Vorstand Nichtleben Helvetia Deutschland) Frau Dr. Ries, welche aktuellen Markttrends und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen Sie derzeit als größte Herausforderungen für das Lebengeschäft? Dr. Barbara Ries Die angespannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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