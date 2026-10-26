Hintertux (ots) -Warum auf den Dezember warten, wenn die Ski- und Snowboardsaison am Hintertuxer Gletscher längst begonnen hat. Frischer Neuschnee sorgt aktuell für winterliche Bedingungen auf bis zu 3.250 Metern und macht Lust auf die ersten Schwünge der Saison.Die Pisten am Gletscher sind bereits seit Anfang Oktober geöffnet und damit wird Hintertux zur ersten Adresse für alle, die jetzt schon auf die Ski möchten.Rund 64 Pistenkilometer stehen im gesamten Gletscherskigebiet im Laufe der Saison zur Verfügung. Breite Abfahrten, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und der Betterpark Hintertux bieten Abwechslung für sportliche Skifahrer, Snowboarder und Freestyle-Fans. Das Pisten- und Liftangebot wird im Verlauf der Saison erweitert.Auf der Panoramaterrasse auf 3.250 Metern eröffnet sich ein weiter Blick über die Alpen und abseits der Piste, im Naturdenkmal Spannagelhöhle, gibt es viel zu entdecken. Diese einzigartige Marmorhöhle mit der vermessenen Länge von ca. 13 km gilt als größte Felshöhle der Zentralalpen, wovon rund 500 Meter in Eingangsnähe bei einer Schauhöhlenführung besichtigt werden können.Kurze Wege, lange SkitageDirekt an der Talstation des Hintertuxer Gletschers gelegen, bietet das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux beste Voraussetzungen für einen unkomplizierten Start in die Skisaison. Direkt nach dem Frühstück auf die Piste und nach dem letzten Schwung wieder zurück ins Hotel. Lange Anfahrten zum Skigebiet entfallen. Im hauseigenen Sportgeschäft mit Skiverleih lässt sich zudem die passende Ausrüstung organisieren.Nach dem Skitag sorgt der 1.000 Quadratmeter große Wellness- und Freizeitbereich für Entspannung. Neben dem Panorama-Hallenbad und dem Sky Pool gehören Saunen, Dampfbad und weitere Rückzugsorte zum Angebot. Wer sich nach den Stunden im Schnee eine zusätzliche Auszeit gönnen möchte, kann aus verschiedenen Massage- und Wellnessanwendungen wählen.Auch kulinarisch steht der Genuss im Mittelpunkt: Die 3/4-Verwöhnpension umfasst ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Produkten, eine tägliche Nachmittagsjause und ein 5-gängiges Wahlmenü am Abend. Restaurant, Bar und gemütliche Stuben bieten den passenden Rahmen, um einen aktiven Urlaubstag ausklingen zu lassen.SKI Shorty: 4 Nächte zum Preis von 3buchbar bis 18.12.2026 ab Euro 696,63 pro Person inklusive- 3/4 Verwöhnpension- 3-Tages-Skipass für den Hintertuxer Gletscher- Gletscher & Spa Verwöhnperlen- Anreise NUR Sonntag oder MontagNeuschnee, Gletscherpisten und Wellness direkt am Skigebiet: In Hintertux beginnt der Winterurlaub schon jetzt. Informationen und Buchung: www.neu-hintertux.comPressekontakt:Hotel Neuhintertux ****superiorFamilie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580Mail: hotel@neu-hintertux.comWeb: www.neu-hintertux.comMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Neuhintertux, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103423/100943183