

EQS-Media / 26.10.2026 / 10:28 CET/CEST

CapTrader und PadelCity Partnerschaft. Im Bild v.l.n.r.: Milan Grujic (PadelCity), Max Heyder (CapTrader), Daniel Sierck (PadelCity)

Broker setzt auf die am schnellsten wachsende Sportart der Welt - Markenpräsenz in allen PadelCity-Hallen, in der App und auf der Webseite Düsseldorf, 26. Oktober 2026 - Der Broker CapTrader und PadelCity, der marktführende Betreiber von Padel-Anlagen in Deutschland, gehen eine Partnerschaft ein. CapTrader wird damit "Official Trading Partner of PadelCity" und zugleich "Official Trading Partner of the One Point Challenge Tour", einem der größten Padel-Community-Events der Welt. Mit dem Engagement begibt sich CapTrader in das junge, aktive und digital affine Umfeld des Racketsports, der sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Sport- und Freizeitsegmente in Deutschland entwickelt hat. Auf einen Blick CapTrader erhält die exklusiven Bezeichnungsrechte "Official Trading Partner of PadelCity" und "Official Trading Partner of the One Point Challenge Tour",

Logointegration in der PadelCity-App und auf der PadelCity-Webseite,

Off-Court-Brandings in allen PadelCity-Hallen in Deutschland,

Branded Content u.a.

PadelCity betreibt aktuell über 30 Anlagen mit mehr als 200 Courts - bis Ende 2026 sollen es mehr als 40 Standorte mit rund 350 Courts werden Sichtbarkeit auf und neben dem Court Im Zentrum der Partnerschaft steht eine bundesweite Markenpräsenz: CapTrader wird mit Off-Court-Brandings in sämtlichen PadelCity-Hallen in Deutschland sichtbar sein und damit Spielerinnen und Spieler genau dort erreichen, wo die Padel-Community zusammenkommt. Ergänzt wird die physische Präsenz durch die Logointegration in der PadelCity-App und auf der Webseite - den zentralen digitalen Kontaktpunkten, über die Courts gebucht, Matches organisiert und Events entdeckt werden. Darüber hinaus begleitet CapTrader als "Official Trading Partner" die One Point Challenge Tour . Bei dem Format entscheidet ein einziger Ballwechsel über Sieg oder Niederlage. Show-Matches mit prominenten Persönlichkeiten und Creators, Try-outs mit PadelCity-Coaches sowie Festival-Atmosphäre machen die Tour zu einem Erlebnis für eine breite Zielgruppe - vor Ort und in den Livestreams. Jeder Punkt zählt - auf dem Court wie an der Börse "Padel und Trading haben mehr gemeinsam, als man denkt: Es geht um schnelle Entscheidungen, Strategie und den Mut, im richtigen Moment zu handeln", sagt Max Heyder, Growth Marketing Manager bei CapTrader. "Mit PadelCity und der One Point Challenge Tour gewinnen wir einen Partner, der eine stark wachsende, aktive Community begeistert. Genau diese Menschen wollen wir für eine selbstbestimmte Geldanlage begeistern." Auch Jonathan Sierck, Co-Gründer und Geschäftsführer von PadelCity, freut sich über den neuen Partner: "Mit CapTrader gewinnen wir einen Partner, der wie wir für Dynamik, Eigeninitiative und Wachstum steht. Die Partnerschaft zeigt, wie attraktiv Padel inzwischen auch für Marken außerhalb des klassischen Sportumfelds ist - und sie unterstützt uns dabei, unser Angebot und unsere Community weiter auszubauen." Über CapTrader CapTrader ist ein Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 170 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: CapTrader

Schlagwort(e): Sport



26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News