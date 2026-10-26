Batterien ohne China-Graphit? Diese Lösung könnte den Westen unabhängiger machen

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Bei einem der wichtigsten Batterierohstoffe hat China den Westen fest im Griff: Rund 95 Prozent der Verarbeitung von sphärischem Graphit finden dort statt. Den G7 fehlt eine nennenswerte integrierte Alternative. Genau in diese Lücke stößt Nouveau Monde Graphite und baut in Kanada eine eigene Lieferkette auf, vom Bergwerk bis zum speziell aufbereiteten Anodenmaterial für die Batterieproduktion.
Bei einem der wichtigsten Batterierohstoffe hat China den Westen fest im Griff: Rund 95 Prozent der Verarbeitung von sphärischem Graphit finden dort statt. Den G7 fehlt eine nennenswerte integrierte Alternative. Genau in diese Lücke stößt Nouveau Monde Graphite und baut in Kanada eine eigene Lieferkette auf, vom Bergwerk bis zum speziell aufbereiteten Anodenmaterial für die Batterieproduktion.
Bei Graphit führt fast jeder Weg nach China
Eric Desaulniers bringt das Risiko im Interview auf den Punkt: "Es ist grundsätzlich nicht klug, bei einem kritischen Material nur von einem Herkunftsland abhängig zu sein." Denn wer den Markt
kontrolliert, kann Liefermengen und Preise politisch beeinflussen. China beschränkte in der Vergangenheit bereits den Export Seltener Erden durch Zölle, Quoten und Ausfuhrvorgaben. 2025 kamen neue Kontrollen für bestimmte
mittlere und schwere Seltene Erden hinzu.
Für Batterien, Rechenzentren und sicherheitskritische Anwendungen ist diese Abhängigkeit deshalb mehr als ein wirtschaftliches Risiko. Politische Entscheidungen können die Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe kurzfristig verändern. Eine eigene Graphitlieferkette in einem G7-Staat würde dem Westen erstmals eine echte Alternative eröffnen. Genau deshalb besitzt das Projekt von Nouveau Monde Graphite eine strategische Bedeutung, die weit über eine einzelne Mine hinausgeht.
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