Beim Ripple-nahen Treasury-Unternehmen Evernorth Holdings läuft die Kaufmaschine für XRP weiter. Über eine neue Aktienausgabe will die Firma bis zu 80,7 Millionen US$ einsammeln und damit vor allem weitere XRP kaufen. XRP selbst kommt kaum vom Fleck und notiert am heutigen Montag bei rund 1,29 US$ beziehungsweise 1,15 €. Das ist ein Tagesplus von etwa +1,3%, auf Monatssicht steht aber ein Minus von rund -16,8%. Die entscheidende Frage lautet: Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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