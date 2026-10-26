Wer 720 Euro im Jahr für eine Kreditkarte bezahlt, muss dafür einiges geboten bekommen. American Express spielt nach eigenen Regeln.Den vollständigen Artikel lesen ...
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