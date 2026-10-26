Calw (ots) -Naturkosmetik-Pionier aus dem Schwarzwald schärft Positionierung und macht sichtbar, was die Marke seit 1959 auszeichnetANNEMARIE BÖRLIND entwickelt seinen Markenauftritt konsequent weiter. Mit dem neuen Markenclaim "SCIENCE OF NATURE" und der kommunikativen Leitidee "DIE WISSENSCHAFT DER TIEFENKRAFT" bringt das Familienunternehmen in dritter Generation auf den Punkt, wofür die Marke seit ihrer Gründung 1959 steht: Im Naturlabor im Schwarzwald entfesseln wir die tiefen Kräfte der Natur durch Wissenschaft. Das Ergebnis ist hochwirksame Naturkosmetik, die sichtbar und spürbar auf der Haut wirkt.Das Naturlabor als Herzstück der MarkeDas Naturlabor steht für das zentrale Wirkprinzip von ANNEMARIE BÖRLIND. Dort erforscht die Marke die verborgenen Kräfte von Pflanzen und entwickelt daraus eigene Wirkstoffkomplexe - von pflanzlichen Stammzellen bis zu botanischer Hyaluronsäure. Mit höchster Präzision entstehen Formulierungen, die spürbar pflegen und sichtbar wirken.Eine besondere Rolle spielt dabei das hauseigene Tiefenquellwasser. Es wird aus 166 Metern Tiefe direkt auf dem Firmengelände im Schwarzwald gefördert und bildet - mit Ausnahme weniger wasserfreier Produkte - die Basis aller Formulierungen. Besonders weich und naturrein steht es zugleich für die tiefe Verbundenheit der Marke mit ihrer Herkunft.Klarere Orientierung für VerbraucherinnenDie Weiterentwicklung wird auch im Packaging sichtbar. Die Pflegeserien werden künftig entlang zentraler Hautbedürfnisse strukturiert - etwa Anti-Aging oder Feuchtigkeit. Eine prägnante Auslobung des jeweiligen "Hero-Wirkstoffs" und eine emotionalere Bildsprache aus der Welt des Naturlabors machen Produktnutzen und Wirkkompetenz auf den ersten Blick erfassbar.Am stationären Point of Sale wird der neue Markenauftritt schrittweise implementiert. Schwarzwald-Grün, Science-Silver und prägnante Typografie schaffen hohen Wiedererkennungswert. Haptische Materialien wie Holz und Edelstahl verstärken die Verbindung von Natur und Wissenschaft und übertragen die Markenwelt des Naturlabors auf den POS.Alicia Lindner als Gesicht der Marke"Wahre Schönheit entsteht im Einklang mit sich, der Natur und der Wissenschaft", sagt Alicia Lindner, Mitinhaberin und Co-Geschäftsführerin. Als Enkelin der Gründerin Annemarie Lindner verbindet sie das über Jahrzehnte gewachsene Wissen des Familienunternehmens mit einer nahbaren und zeitgemäßen Perspektive auf Naturkosmetik. Im Naturlabor, auf Social Media, in der Presse und im Handel vermittelt sie fundiertes Wissen über Wirkstoffe, Formulierungen und Pflegeprinzipien - verständlich, authentisch und auf Augenhöhe.Alicia Lindner führt die Marke ANNEMARIE BÖRLIND aus dem Hause BÖRLIND gemeinsam mit ihrem Bruder Nicolas Lindner und Dr. Peter Müller-Pellet.Nachhaltig wirtschaftendes UnternehmenDie BÖRLIND GmbH ist nach dem CSE-Standard (Certified Sustainable Economics) zertifiziert. Die unabhängige Zertifizierung betrachtet die nachhaltige Unternehmensführung ganzheitlich und umfasst ökologische, soziale und wirtschaftliche Kriterien. Sie bezieht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Produkte.Über ANNEMARIE BÖRLINDANNEMARIE BÖRLIND entwickelt und produziert seit 1959 hochwirksame Naturkosmetik im Schwarzwald. Das Familienunternehmen in dritter Generation verbindet traditionelles Pflanzenwissen mit wissenschaftlicher Forschung. Verträglichkeit und Wirkung werden durch moderne analytische Methoden wissenschaftlich bestätigt. Alle Produkte werden im eigenen Naturlabor entwickelt und respektieren Haut, Menschen und Umwelt.Pressekontakt:Börlind GmbHTessa KöhlerPR Managerinpresse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/6377793