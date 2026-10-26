Unser jüngster Fireside Chat mit Formycon's Stefan Glombitza (CEO) und Enno Spillner (CFO) beleuchtete das erhebliche langfristige Potenzial von FYB206. Dieses wird durch den umfangreichen Referenzmarkt von Keytruda sowie die Erstattungsdynamiken im US-Onkologiemarkt gestützt. Das Management gab zudem weiterführende Einblicke in den Zulassungsprozess und potenzielle First-Mover-Vorteile. Im Gespräch wurde ferner das neu angekündigte FYB286 als kapitaleffiziente Ergänzung der Formycon-Pipeline hervorgehoben: Es verbindet eine extern finanzierte Entwicklung mit laufenden Serviceerlösen und einer künftigen Umsatzbeteiligung. Unterdessen bleibt der kommerzielle Fortschritt bei FYB201-203 im Fokus, mit Blick auf die Q3-Zahlen am 12. November. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 38,00. Die Aufzeichnung finden Sie unter: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
© 2026 mwb research