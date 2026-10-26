Zum sechsten Mal in Folge ist der Ifo-Geschäftsklimindex gestiegen - von 89,9 Punkten im Vormonat auf 90,2 Zähler im Oktober. Damit zeigt sich, dass sich die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland weiter verbessert - wenn auch eher gering. Zwar schätzten die Unternehmen die aktuelle Lage etwas schlechter ein als im September, aber die Erwartungen stiegen wieder! Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich von 90,4 auf 91,6 Punkte. Die Konjunkturbelebung setzt sich also sachte fort.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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