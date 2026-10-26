Im Vorfeld des Q3-Trading-Statements am 12. November erwarten wir von tonies einen Umsatz von EUR 175 Mio. (+24% yoy). Nordamerika dürfte dabei weiterhin die Expansion anführen, flankiert von starkem Wachstum in RoW und einer stabilen Entwicklung in DACH. Das Kategoriewachstum sollte überwiegend von den Tonies-Figuren getragen werden (+29% yoy), unterstützt durch eine wachsende Zahl aktiver Nutzer und prominente Lizenzergänzungen (z. B. Pokémon, Ms. Rachel, Bluey). Für die Tonieboxen prognostizieren wir dagegen +12% yoy, und zwar vor dem Hintergrund einer anspruchsvollen Vergleichsbasis nach dem TB2-Launch im Vorjahr. Werden diese Zahlen erreicht, rücken die Jahresziele in greifbare Nähe: Dafür wären im Q4 lediglich ein Wachstum von ca. 8% sowie ein US-Wachstum von ca. 20% erforderlich, allerdings gegen starke Vergleichswerte. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 17,25. Dabei weisen wir darauf hin, dass ein möglicher share overhang aus der Cashless-Ausübung von 16,4 Mio. im November 2026 auslaufenden Warrants (bei aktuellen Kursen ca. 3 Mio. Aktien) eine attraktive Kaufgelegenheit eröffnen könnte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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