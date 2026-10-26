Die MercadoLibre-Aktie gehört zum Wochenauftakt mit einem Kurseinbruch von zwischenzeitlich über -10% zu den größten Verlierern an den US-Börsen. Was steckt hinter dem zweistelligen Kursverlust des lateinamerikanischen E-Commerce- und Fintech-Konzerns und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Die Wahl schlägt hohe Wellen Der Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der MercadoLibre-Aktie war politischer Natur. Die Präsidentschaftswahl in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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