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Das gewerbliche Energiespeichersystem TCL X5 ist ab sofort in Europa erhältlich und kann bestellt werden



26.10.2026 / 12:15 CET/CEST

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Eine kompakte Speicherlösung mit werkseitig montiertem Wechselrichter für kleine C&I-Anlagen kommt nun in Europa auf den Markt und bietet Installateuren eine Plug-and-Play-Alternative zu maßgeschneiderten Systemen. LYON, Frankreich, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat heute bestätigt, dass sein industrielles Hybrid-Energiespeichersystem TCL X5 ab sofort europaweit bestellt werden kann. Mit dieser Markteinführung erweitert TCL SunPower sein Angebot über die Stromerzeugung aus Solarenergie und Speichersysteme für Privathaushalte hinaus und ermöglicht es Händlern und Installateuren, integrierte Solar-plus-Speicher-Lösungen für gewerbliche und industrielle Kunden anzubieten. X5 wurde entwickelt, um die Installation von gewerblichen Batteriesystemen zu vereinfachen, indem der 50-kW-Hybrid-Wechselrichter direkt in den Schrank integriert wird. Im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Speichersystemen, bei denen der Wechselrichter vor Ort transportiert, montiert und verkabelt werden muss, wird das X5 als werkseitig montierte und vorverdrahtete Lösung geliefert, was den Installationsaufwand verringert und die Arbeiten vor Ort auf ein Minimum reduziert. TCL schätzt, dass sich durch diesen Ansatz die Transport- und Installationskosten vor Ort im Vergleich zu herkömmlichen, vor Ort montierten Systemen um bis zu 60 % reduzieren lassen. "X5 ist der erste Meilenstein einer umfassenderen Strategie, mit der wir ein komplettes Energieportfolio für Gewerbe und Industrie in Europa einführen wollen", sagte Steven Zhang, General Manager bei TCL SunPower Global. "In den nächsten 12 Monaten werden wir unser Angebot von Hybrid-Speichersystemen für kleine und mittlere Unternehmen auf Lösungen im Megawatt-Maßstab ausweiten, sodass unsere Partner ein wesentlich breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken können. Wir steigen in diesen Markt ein und verfügen dabei bereits über eine solide industrielle Basis. Die Kompetenz in den Bereichen Leistungselektronik und Wärmemanagement sowie die Fertigungskapazitäten, die hinter dem X5 stehen, wurden über Jahre hinweg in anderen Geschäftsbereichen von TCL entwickelt und bewährt. Wir wenden diese Technologie nun auf die Energiespeicherung an, und diese neue Lösung markiert den Beginn einer weitaus umfassenderen Entwicklung." X5 erfüllt einen konkreten Marktbedarf: Standorte, die zu klein sind, um ein maßgeschneidertes Batteriesystem zu rechtfertigen, aber zu anspruchsvoll für eine Lösung im Haushaltsmaßstab. Es lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Anwendungsbereichen anpassen und unterstützt den netzgebundenen, netzunabhängigen sowie den Mikronetzbetrieb, wobei die Inselbildung in weniger als 20 Millisekunden erfolgt und eine Schwarzstartfähigkeit ohne Netz- oder PV-Anschluss gegeben ist. Das System akzeptiert außerdem eine Generatorleistung von bis zu 138 kVA. Die Basiseinheit hat eine Nennleistung von 50 kW sowie eine Speicherkapazität von 100 kWh und lässt sich durch den Parallelanschluss von bis zu vier Einheiten auf 400 kWh skalieren. Dadurch können Standorte mit einem einzigen Schrank beginnen und die Kapazität bei steigendem Energiebedarf erweitern, ohne das System austauschen zu müssen. Der Schrank ist so konzipiert, dass er dort Platz findet, wo größere Systeme oft keinen Platz haben. Mit einer Höhe von 1,90 Metern, einer Stellfläche von nur 1,37 Quadratmetern und einem Gewicht von 1.200 kg vereint der X5 eine kompakte Stellfläche mit skalierbarer Kapazität. Das System verfügt über die Schutzart IP66 für den Wechselrichter und IP55 für den Schaltschrank und ist für Betriebstemperaturen von -30 °C bis 50 °C ausgelegt, wodurch es sich für Dach-, Außen- und Industrieanwendungen eignet. Sicherheit und Systemmanagement sind in die Plattform integriert. Drei Überwachungsebenen für den Schaltschrank, den Akku und die einzelnen Zellen gewährleisten Brandbekämpfung, Gasdetektion und Lichtbogenfehlerunterbrechung. Das System wird über den EMS-Controller und die Web- und App-Oberfläche von TCL verwaltet, ist VPP-fähig und erfüllt die Anforderungen der DSGVO sowie die ETSI-Norm EN 303645 zur Cybersicherheit für vernetzte Geräte. Erste Einsätze belegen bereits die Flexibilität des Systems in der Praxis. In Spanien nutzte der Installateur Electricidad EUFON das TCL X5, um eine bestehende netzunabhängige Solarwasserpumpanlage, die ursprünglich 2015 ohne Batteriespeicher installiert worden war, in ein Hybridsystem umzurüsten, ohne die Solaranlage vor Ort zu erweitern. "Mit dem TCL X5 konnten wir ein netzunabhängiges solarbetriebenes Wasserpumpensystem für einen landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Hybridsystem mit Batteriespeicher ausbauen, ohne die Photovoltaikanlage erweitern zu müssen", sagte Adolfo Bartolomé Redondo, Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien bei Electricidad EUFON. "Überschüssige Solarenergie, die bisher ungenutzt blieb, kann nun gespeichert und genutzt werden, um den Betrieb der Pumpanlagen über die Tageslichtstunden hinaus zu verlängern. Dank seiner All-in-One-Architektur, der netzunabhängigen Betriebsfähigkeit und des integrierten Generatoranschlusses ließ sich das System problemlos an die EUFON-eigenen Automatisierungs- und Steuerungssysteme anbinden. Das Ergebnis ist ein flexibleres System, das den wachsenden Bewässerungsbedarf des landwirtschaftlichen Betriebs deckt und gleichzeitig die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren verringert." Das TCL X5 ist ab sofort europaweit erhältlich und wird durch einen technischen Support begleitet, der die Installation, Inbetriebnahme und die Gewährleistung abdeckt. Installateure und Anlagenbetreiber können im Rahmen eines Webinars, das am 23. Oktober gemeinsam von TCL SunPower und dem pv magazine veranstaltet wird, mehr über das System erfahren und sich eine detaillierte Erläuterung anhören. Der Link zur Anmeldung befindet sich hier . Informationen zu TCL SunPower Global Gestützt auf die globale Stärke, die finanzielle Stabilität und die technologische Führungsrolle der TCL-Gruppe ist TCL SunPower Global ein führender Anbieter von Solarenergie, der sich dafür einsetzt, weltweit leistungsstarke, zuverlässige und erschwingliche Solarlösungen bereitzustellen. Das Unternehmen kombiniert fortschrittliche Technologie, vertikal integrierte Fertigung und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, um die globale Energiewende voranzutreiben. TCL SunPower Global vereint zwei sich ergänzende Marken: SunPower, Anbieter hochwertiger, vollständig integrierter Energielösungen für Privathaushalte, und TCL Solar, Anbieter leistungsstarker, kostengünstiger Solar- und Energielösungen. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen des globalen Solarmarktes ab - von Dachanlagen für Privathaushalte über gewerbliche Projekte bis hin zu Großanlagen. Weitere Informationen: tclsolar.com sowie LinkedIn . Pressekontakt:

Anna Valeria Porta

anna.porta@tcl.com

+39 345 7706205 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-gewerbliche-energiespeichersystem-tcl-x5-ist-ab-sofort-in-europa-erhaltlich-und-kann-bestellt-werden-302919283.html



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