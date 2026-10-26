München (ots) -EDURINO, die hybride Lern- und Spielapp für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren, ist über das Startchancen-Programm des Bundes förderbar. Schulen in herausfordernden sozialen Lagen können das digitale Lernsystem damit aus Bundesmitteln finanzieren und gezielt zur individuellen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler einsetzen.Individuelle Förderung dort, wo sie am meisten gebraucht wirdDas Startchancen-Programm richtet sich an rund 4.000 Schulen in Deutschland mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Es ist das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik: Bund und Länder investieren gemeinsam 20 Milliarden Euro über zehn Jahre, um den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Insgesamt sollen über eine Million Schülerinnen und Schüler von der Förderung profitieren.Hier setzt EDURINO mit seinem digitalen Lernsystem an: Es kombiniert haptische Spielfiguren, einen ergonomischen Eingabestift und eine App, die in Zusammenarbeit mit LogopädInnen, GrundschullehrerInnen und PädagogInnen entwickelt wurde. Das adaptive System passt sich dem individuellen Lernstand jedes Kindes an und ermöglicht so, dass Kinder selbstständig und in ihrem eigenen Tempo lernen. Weil das System keine elterliche Unterstützung voraussetzt und auch offline funktioniert, erreicht es Kinder unabhängig von den Ressourcen ihres Elternhauses, was ein konkreter Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit im Schulalltag ist.Flexibel im Unterricht einsetzbarFranziska Meyer, Co-Gründerin von EDURINO, erklärt: "Kinder lernen dann am besten, wenn sie intrinsisch motiviert sind und in ihrem eigenen Tempo vorankommen können. EDURINO wurde genau dafür entwickelt. Das Startchancen-Programm schafft nun den Rahmen, diesen Ansatz auch an Schulen in besonders herausfordernden Lagen zugänglich zu machen." Im Unterricht lässt sich EDURINO flexibel einsetzen, etwa im Stationenlernen, in Fördergruppen oder in der Freiarbeit. Das adaptive System passt sich dem individuellen Lernstand jedes Kindes an und eignet sich damit besonders für heterogene Klassen: Schnellere Kinder finden in EDURINO eine motivierende Erweiterung, während Kinder mit Nachholbedarf oder Deutsch als Zweitsprache gezielt und ohne Druck gefördert werden. Für Lehrkräfte entsteht dabei kein zusätzlicher Aufwand.EDURINO bereits an 3.500 Bildungseinrichtungen im EinsatzDas digitale adaptive Lernsystem ist bereits an über 3.500 Bildungseinrichtungen deutschlandweit im Einsatz. Startchancen-Schulen in u. a. Dortmund, Duisburg, Oberhausen, Siegen, Bensheim und Würzburg profitieren bereits von Edurino im Rahmen des Chancenbudgets (Säule II: zur Schul- und Unterrichtsentwicklung).Wirkung wissenschaftlich belegtDie Wirkung von EDURINO ist durch mehrere unabhängige Studien belegt. Eine randomisierte kontrollierte Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Wien (Forschungsprojekt "Apps4Kids", Prof. Dr. Frank Niklas / Prof. Dr. Astrid Wirth) zeigt: Bereits nach vier Wochen - bei nur zwei Einheiten à zehn Minuten pro Woche - verbessern Vorschulkinder ihre Reimfähigkeit um 15 Prozent, ihre Buchstabenerkennung um 9 Prozent und das Benennen von Buchstaben um 21 Prozent.Weitere Studien, die von Prof. Nicola Clayton, Professorin für Psychologie an der University of Cambridge, validiert wurden, belegen zusätzliche Lerneffekte: Kinder verbessern ihre Problemlösungsfähigkeiten um bis zu 34 Prozent und ihre Rechen- und Mathematikkenntnisse um bis zu 48 Prozent. 98 Prozent der befragten Eltern bestätigen, dass EDURINO Bildschirmzeit in wertvolle Lernzeit verwandelt. 95 Prozent sehen eine Förderung der allgemeinen Schulreife ihres Kindes.Interessierte Schulen können sich an folgende E-Mail wenden: b2b@edurino.comBildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/17651Z-jHsSI9LrPdnNMvyDCOetFomg6r).Über EDURINODas EdTech EDURINO (München) wurde 2021 von Irene Klemm und Franziska Meyer gegründet, um Kindern einen verantwortungsvollen, spielerischen Einstieg in die digitale Bildungswelt zu ermöglichen. Die Plattform kombiniert Lernspiele, ergonomische Eingabetools und animierte Charaktere, die klassische Schul- und Zukunftskompetenzen wie Lesen, logisches Denken, Coding oder Umweltwissen vermitteln. EDURINO hat bereits über eine Million Produkte im DACH-Raum und Großbritannien verkauft. Die digitalen Lernwelten sind bei mehr als 3.500 Bildungseinrichtungen und Bibliotheken im Einsatz. Verfügbar sind EDURINO-Produkte bei Handelspartnern wie MediaMarkt, Saturn und Müller. Das Start-up wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Pädagogischen Medienpreis, dem TOMMI Kindersoftwarepreis, dem Digitalen Startup Preis des Bundesumweltministeriums sowie dem Gründerpreis 2025 des Startup-Verbands. Zu den InvestorInnen zählen u. a. Ravensburger Next Ventures, DN Capital, Tengelmann Ventures, b2venture, Summiteer, Emerge Education, FJ Labs, Verena Pausder und Jens Begemann.Pressekontakt:Natalia FritzCléo Public Relationsinfo@cleopr.comOriginal-Content von: Edurino GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169063/6377898