Eine neue Option soll für eine schnellere Systemleistung in Windows 11 sorgen. Allerdings lässt sie sich nicht auf bestehenden PCs anwenden. Welche davon profitieren können. Windows 11 bekommt eine neue Funktion: Das "Advanced Performance Extensions" (Abkürzung: APX) soll auf unterstützter Hardware für eine schnellere Systemleistung sorgen. Laut Microsoft ermöglicht APX dem Betriebssystem, eine "bessere Leistung" aus der Hardware herauszuholen. APX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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