Das technische Programm baut auf den historischen Explorations- und Ressourcenarbeiten in der historischen Bullseye Zone auf

26. Oktober 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Understood Mineral Resources Ltd. ("UMR") mit der Durchführung technischer Studien beauftragt hat (die "Beauftragung"), die zukünftige Bohrungen zur Abgrenzung einer Ressource auf dem Antimonprojekt Quarry des Unternehmens ("Quarry", das "Projekt" oder das "Konzessionsgebiet") im Norden der kanadischen Provinz British Columbia (siehe Abbildung 1) unterstützen sollen.

UMR ist ein auf Ressourcengeologie, Geomodellierung und Geostatistik spezialisiertes geologisches Beratungsunternehmen. Mit der Beauftragung macht Maxus den nächsten Schritt in der systematischen Weiterentwicklung der historischen Bullseye Zone. Das Programm ist darauf ausgelegt, eine technisch fundierte Grundlage für künftige Ressourcenabgrenzungsbohrungen zu schaffen und die für die Durchführung einer möglichen künftigen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ("MRE") erforderlichen Arbeiten zu ermitteln.

Highlights des Projekts Quarry

Historische Bullseye Zone: Die historischen Arbeiten führten zur Ausweisung von Schätzungen im Umfang von 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn und 36,3 g/t Ag (in der Vergangenheit als "durch Bohrungen angezeigt" bezeichnet) bzw. im Umfang von 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn und 36,3 g/t Ag (ursprüngliche Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen).1 Diese Schätzungen haben historischen Charakter. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um eine Einstufung der historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu ermöglichen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Solide historische Bohrergebnisse: Bei den historischen Bohrungen in der Bullseye Zone wurden Berichten zufolge Durchschnittswerte von 1,83 % Pb, 2,82 % Zn und 56,2 g/t Ag auf 23,6 m in Bohrloch 77-112, 0,65 % Pb, 2,58 % Zn und 42,5 g/t Ag auf 13,0 m in Bohrloch 78-252 bzw. 2,42 % Pb, 2,43 % Zn und 87,7 g/t Ag auf 6,91 m in Bohrloch 80-663 ermittelt. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um historische Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Weg zu einer NI 43-101-konformen MRE: Das technische Programm von UMR ist darauf ausgelegt, einen Rahmen für künftige Ressourcenabgrenzungsbohrungen zu schaffen sowie wichtige Datenlücken aufzuzeigen, um die Arbeiten zu unterstützen, die für die Weiterentwicklung der Bullseye Zone in Richtung einer möglichen künftigen NI 43-101-konformen MRE erforderlich sind.

Bewertung der Bohrabstände: UMR wird die Bohrabstands- und Ressourcenklassifizierungskriterien bei acht (8) bis zehn (10) vergleichbaren Minerallagerstätten prüfen, um Empfehlungen hinsichtlich der Bohrabstände für künftige auf die Abgrenzung von Ressourcen ausgerichtete Explorationsarbeiten auf dem Projekt geben zu können.

Geologische Zielermittlung: UMR wird die verfügbaren historischen Daten zu Geologie und Bohrungen überprüfen, um vorläufige Interpretationen möglicher Explorationszielgebiete zu entwickeln, die der Planung und Priorisierung künftiger Bohrungen auf dem Projekt dienen sollen.

Jüngste Explorationsarbeiten untermauern polymetallisches Potenzial: Das Feldprogramm 2025 von Maxus bestätigte die polymetallische Beschaffenheit des Projekts, wobei Gesteinsproben Werte von bis zu 234 g/t Ag mit 4,67 % Pb, 121 g/t Ag mit 2,35 % Pb und 0,74 % Zn bzw. 52,1 g/t Ag mit 9,62 % Zn und 0,75 % Pb lieferten.4

Das technische Programm von UMR wird einen schrittweisen Ansatz verfolgen, der auf die Bewertung der Bohrabstandsanforderungen sowie die Ermittlung wichtiger Datenlücken und Bohrziele ausgerichtet ist, um künftige Ressourcenabgrenzungsbohrungen auf dem Projekt zu unterstützen.

"Diese Beauftragung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Fortsetzung der auf die Abgrenzung einer Ressource ausgerichteten Arbeiten bei Quarry", so Ranbir Kalan, Direktor von Maxus Mining. "Die Arbeiten von UMR werden uns dabei helfen, den geeigneten Bohrabstand zu ermitteln, wichtige Datenlücken zu identifizieren und eine datengestützte Blaupause für künftige Abgrenzungsbohrungen zu erarbeiten. Dies soll unser Ziel unterstützen, die historische Bullseye Zone in Richtung einer möglichen künftigen Mineralressourcenschätzung weiterzuentwickeln."

Abbildung 1: Karte des Projekts Quarry mit den historischen Mineralvorkommen und dem Standort der Bullseye Zone.

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit historischer Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument "Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17" vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde.1 Die historische Schätzung gilt als relevant für die laufende Exploration der Bullseye Zone durch das Unternehmen, da sie einen Hinweis auf die Lage und die Verteilung der in der Vergangenheit gemeldeten Mineralisierung bietet und zur Planung weiterer Explorations- und Bestätigungsarbeiten beiträgt. Die Annahmen, Parameter und Schätzungsmethoden der historischen Schätzung sind jedoch nicht ausreichend dokumentiert, um eine Bewertung nach den aktuell geltenden CIM Definition Standards zu ermöglichen; dementsprechend kann ihre Zuverlässigkeit als eine aktuelle Mineralressource nicht bestimmt werden.

Bei der historischen Schätzung wurden Begriffe und Klassifizierungen verwendet, die nicht direkt mit den aktuellen CIM Definition Standards vergleichbar sind. Die 99.781 Tonnen umfassende Schätzung wurde in der Vergangenheit als "durch Bohrungen angezeigt" bezeichnet, während die ursprüngliche Kategorie der Schätzung im Umfang von 2,72 Mio. Tonnen nicht klassifiziert wurde. Es gibt keine direkt vergleichbaren aktuellen CIM-Kategorien, die diesen historischen Klassifizierungen zugeordnet werden können.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um eine Einstufung der historischen Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu ermöglichen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um die historische Schätzung zu bestätigen und die Erstellung einer möglichen künftigen Mineralressourcenschätzung zu unterstützen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs- bzw. Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der spezifischen Dichte in jedem Gebiet, moderne analytische QA/QC-Maßnahmen mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines 3D-Geo- bzw. Gehaltsmodells und die Überprüfung durch eine qualifizierte Person gemäß den CIM-Standards.

Über Understood Mineral Resources Ltd.

Understood Mineral Resources Ltd. ist ein geologisches Beratungsunternehmen, das auf Ressourcengeologie, Geomodellierung, Strukturgeologie und Geostatistik spezialisiert ist. Die von UMR bereitgestellten Dienstleistungen umfassen geologische Interpretation und dreidimensionale Modellierungen, Mineralressourcenmodellierungen, Studien zu Bohrlochabständen, Entwurf von Infill-Bohrprogrammen und unabhängige technische Prüfungen von Mineralressourcen.

Über das Antimonprojekt Quarry

Das 2.632 Hektar große Antimonprojekt Quarry liegt an der Nordseite des Osilinka River, zwischen Tenakhi Creek und Wasi Creek, rund 46 Kilometer nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia). Das historische Vorkommen Quarry ist in einem Kalksteinbruch freigelegt, wo rekristallisierter und dolomitisierter Kalkstein der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum mineralisierte Quarzgänge aufweist. Die dokumentierten Minerale umfassen Sphalerit, Bleiglanz, Cerussit, Chalkopyrit, Boulangerit, Malachit, Azurit und möglicherweise Stibnit (siehe Abbildung 1).5

Bei historischen Explorationsarbeiten wurden mehrere Zonen mit einer Basis- und Edelmetallmineralisierung auf dem gesamten Projektgelände ermittelt. Die historischen Probenahmen umfassen eine Probe aus dem Jahr 1991, die 20 % Sb, 0,34 % Zn, 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 42,5 % Pb und 0,65 g/t Ag6 lieferte; frühere Stichprobenahmen im Jahr 1954 ergaben im Schnitt 83,5 % Pb und 1.576 g/t Ag.5

Historische Schätzungen innerhalb der Bullseye Zone umfassten Berichten zufolge 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn und 36,3 g/t Ag (in der Vergangenheit als "durch Bohrungen angezeigt" bezeichnet) sowie 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn und 36,3 g/t Ag in drei Zonen.1 Die historischen Bohrungen in der Bullseye Zone lieferten zudem Durchschnittswerte von 1,83 % Pb, 2,82 % Zn und 56,2 g/t Ag auf 23,6 m in Bohrloch 77-11 bzw. 2,42 % Pb, 2,43 % Zn und 87,7 g/t Ag auf 6,91 m in Bohrloch 80-66.2, 3 Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um historische Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Maxus hat einen umfassenden Bestand der verfügbaren Daten zu den historischen Bohrlöchern aufgebaut und dieses historische Datenmaterial in seinen geologischen Auswertungs- und Modellierungsarbeitsablauf integriert. Das aktuelle Programm von UMR stellt die nächste Phase dieser Arbeiten dar und soll einen technischen Rahmen für die Bewertung künftiger Bohranforderungen schaffen sowie Datenlücken aufzeigen, die zur Unterstützung einer möglichen künftigen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung geschlossen werden müssten.

Das Projekt bietet zuverlässigen, ganzjährigen Zugang, was laufende Explorationsinitiativen fördert. Die Region ist von Gesteinen der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum sowie der Gruppen Big Creek, Otter Lakes, Atan, Razorback und Echo Lake aus dem Paläozoikum unterlagert.5

Einbindung der Community

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Communities ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Frau Verge hat die verfügbaren historischen Explorationsaufzeichnungen und technischen Begleitunterlagen überprüft. Die von vorherigen Betreibern gemeldeten historischen Ergebnisse wurden von der qualifizierten Person nicht unabhängig verifiziert.

Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m? ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO3§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweise

1 Fahrni, K.C., 1978. Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd, Newsletter #17, 14. Juli 1978

2 Fahrni, K.C., 1978. Suzie Mining Explorations Ltd. Report to Support Assessment Work Recorded on Carol 1, Carol 2, Carie E and Carie W Groups

3 Coveney, C.J., 1981. Gold Leaf Mining Explorations Ltd. Report on the Beveley Property (Wasi Lake Project)

4 Pressemitteilung von Maxus vom 16. März 2026 - "Maxus Mining Confirms Strong Polymetallic Results at the Quarry Antimony Property in British Columbia, Canada" Link

5 Minfile-Eintrag zu Quarry Link

6 Pressemitteilung von Maxus vom 6. Januar 2026 - "Maxus Mining Highlights Historical Polymetallic Results at the Quarry Project in British Columbia, Canada" Link

¶ Equinox Resources - 8. November 2024 - "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb"- Link

- "Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling" - 24. Februar 2025 Link

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MINFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 Link

† NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Ranbir Kalan

Direktor

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

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