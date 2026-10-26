NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeit für den Erhalt eines neuen iPhone Duo bleibe hoch, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach Auswertung der Daten zur Woche Sieben seit Einführung der neuen Generation. Im Pro-Bereich sei die Nachfrage trotz höherer Preise robust./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
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