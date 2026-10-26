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26.10.2026 13:23 Uhr
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Silber im freien Fall? Experte sieht historische Bewährungsprobe

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Der Silberpreis steht vor seiner wichtigsten Marke: Nach einem Absturz von 56 Prozent rückt die 50-Dollar-Grenze in den Fokus. Edelmetallexperte Florian Grummes erklärt in seinem Freitags-Marktbericht, warum ausgerechnet Frankreichs Schuldenkrise Gold und Silber neuen Auftrieb geben könnte und weshalb Anleger jetzt genau hinsehen sollten.

Der Silberpreis steht vor seiner wichtigsten Marke: Nach einem Absturz von 56 Prozent rückt die 50-Dollar-Grenze in den Fokus. Edelmetallexperte Florian Grummes erklärt in seinem Freitags-Marktbericht, warum ausgerechnet Frankreichs Schuldenkrise Gold und Silber neuen Auftrieb geben könnte und weshalb Anleger jetzt genau hinsehen sollten.

Silber verliert 56 Prozent und nähert sich der Schlüsselmarke

Am frühen Freitagmorgen fiel Silber im asiatischen Handel auf 53,45 Dollar. Damit wurde das bisherige Sommertief klar unterschritten. Seit dem Hoch bei 121,67 Dollar Ende Januar hat das Edelmetall rund 56 Prozent verloren. Allein seit dem Sommerhoch bei 71,17 Dollar beträgt das Minus etwa 25 Prozent.

Auch Gold geriet unter Druck. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase brach der Preis am Donnerstag durch die Unterstützung bei 4.065 Dollar und sank bis Freitagmorgen auf 3.986 Dollar. Die Stimmung im Edelmetallsektor ist entsprechend schlecht. Silber wird vielerorts bereits wieder als "totes Geld" abgeschrieben. Genau das macht die Lage so spannend.

Gold und Silber gerieten 2026 deutlich unter Druck. Stand: 23. Oktober 2026. Quelle: GOLD.DE

Warum bei 50 Dollar alles auf dem Spiel steht

In seiner Analyse auf GOLD.DE erklärt Grummes, warum die Marke von 50 Dollar weit mehr als eine runde Zahl ist. Dort erreichte Silber bereits 1980 und 2011 bedeutende Höchststände. Erst im Herbst 2025 gelang der nachhaltige Ausbruch über diese jahrzehntelang kaum überwindbare Schwelle. Danach schoss der Preis bis auf 121,67 Dollar.

Die laufende Korrektur könnte diesen Ausbruch nun von oben testen. Tages- und Wochenchart bleiben zwar angeschlagen, doch rund um 50 Dollar trifft der Verkaufsdruck auf eine besonders starke Unterstützungszone. Zudem ist der Markt technisch deutlich überverkauft. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hält die historische Marke erneut?

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 23. Oktober 2026. Gold.de

Frankreich wird zum Stresstest für die Eurozone

Parallel wächst an Europas Anleihemärkten ein weiteres Risiko. Der Zinsaufschlag zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen liegt bei rund 175 Basispunkten. Frankreichs Zehnjahresrendite stieg zugleich auf mehr als fünf Prozent. Solche Werte können Kredite verteuern, Investitionen bremsen und Banken unter Druck setzen.

Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Verschärft sich die Krise, könnten die Spannungen auf Italien, Belgien, Spanien und Portugal übergreifen. Die Europäische Zentralbank dürfte dem Marktbericht zufolge jedoch erst bei einer breiteren Spaltung des Anleihemarktes entschlossener reagieren. Bis dahin verschärfen steigende Zinsen die Finanzierungsbedingungen praktisch von selbst.

Spread deutsche & französische 10-jähriger Staatsanleihe, vom 22.Oktober 2026. Gold.de

Zwei Märkte erzählen gegensätzliche Geschichten

Die Aktienmärkte spiegeln diesen Stress bislang kaum wider. Während Edelmetalle stark korrigieren und französische Anleihen deutliche Warnsignale senden, herrscht an den Börsen relative Ruhe. Damit stehen sich zwei widersprüchliche Geschichten gegenüber: Entweder übertreiben Silber und Anleihen ihre Schwäche - oder die Aktienmärkte unterschätzen das wachsende Risiko.

Eine Zuspitzung der europäischen Schuldenprobleme könnte Gold und Silber mittelfristig neuen Rückenwind geben. Steigende Risikoprämien, mögliche Eingriffe der EZB, unsichere Realzinsen und ein schwächerer Euro würden das Umfeld grundlegend verändern. Gleichzeitig bleibt Silber industriell gefragt. Seine geringe Marktgröße begünstigt jedoch sowohl extreme Kursanstiege als auch heftige Einbrüche.

Der Absturz könnte zur seltenen Chance werden

Grummes wertet den Rückgang nicht als Ende des langfristigen Bullenmarktes. Für ihn ist die Bewegung eine schmerzhafte, aber bislang konstruktive Bereinigung nach einer extremen Überhitzung. Rund um die Marke von 50 Dollar könnte Silber bis etwa Mitte Dezember die Grundlage für eine Trendwende bilden.

Eine Garantie dafür gibt es nicht. Fällt Silber nachhaltig unter die historische Schlüsselmarke, würde sich das technische Bild weiter verschlechtern. Hält die Unterstützung jedoch, könnte der aktuelle Pessimismus die nächste Aufwärtsbewegung vorbereiten. Die zentrale Erkenntnis des Marktberichts: Bei 50 Dollar entscheidet sich, ob der große Silberausbruch Bestand hat.

Silber bei 50 Dollar: Diese Rechnung überrascht

Noch im April 2025 fiel Silber zeitweise unter 30 US-Dollar. Selbst ein Rückgang auf 50 Dollar würde den Preis damit auf einem Niveau belassen, das für viele Minenentwickler damals äußerst attraktiv gewesen wäre.

Ein konkretes Beispiel ist Silver Mines. Für das australische Bowdens-Projekt rechnet das Unternehmen in seiner aktuellen Machbarkeitsstudie vom Juli 2026 mit einem Silberpreis von 45 Dollar je Unze. Laut Unternehmensangaben verfügt Bowdens über 93,5 Millionen Unzen Silberreserven. In den ersten fünf Produktionsjahren sind durchschnittlich 4,7 Millionen Unzen jährlich geplant, bei prognostizierten Gesamtkosten (AISC) von 14,33 US-Dollar je Unze. Für den auf bis zu 26 Jahre ausgelegten Gesamtplan errechnet Silver Mines einen Kapitalwert vor Steuern von rund 1,04 Milliarden australischen Dollar.

Noch steht allerdings die Genehmigung aus. Die nächste entscheidende Weichenstellung wird bis zum 9. Dezember 2026 erwartet.

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