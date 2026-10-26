Silber im freien Fall? Experte sieht historische Bewährungsprobe

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Der Silberpreis steht vor seiner wichtigsten Marke: Nach einem Absturz von 56 Prozent rückt die 50-Dollar-Grenze in den Fokus. Edelmetallexperte Florian Grummes erklärt in seinem Freitags-Marktbericht, warum ausgerechnet Frankreichs Schuldenkrise Gold und Silber neuen Auftrieb geben könnte und weshalb Anleger jetzt genau hinsehen sollten.
Der Silberpreis steht vor seiner wichtigsten Marke: Nach einem Absturz von 56 Prozent rückt die 50-Dollar-Grenze in den Fokus. Edelmetallexperte Florian Grummes erklärt in seinem Freitags-Marktbericht, warum ausgerechnet Frankreichs Schuldenkrise Gold und Silber neuen Auftrieb geben könnte und weshalb Anleger jetzt genau hinsehen sollten.
Silber verliert 56 Prozent und nähert sich der Schlüsselmarke
Am frühen Freitagmorgen fiel Silber im asiatischen Handel auf 53,45 Dollar. Damit wurde das bisherige Sommertief klar unterschritten. Seit dem Hoch bei 121,67 Dollar Ende Januar hat das Edelmetall
rund 56 Prozent verloren. Allein seit dem Sommerhoch bei 71,17 Dollar beträgt das Minus etwa 25 Prozent.
Auch Gold geriet unter Druck. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase brach der Preis am Donnerstag durch die Unterstützung bei 4.065 Dollar und sank bis Freitagmorgen auf 3.986 Dollar. Die Stimmung im Edelmetallsektor ist entsprechend schlecht. Silber wird vielerorts bereits wieder als "totes Geld" abgeschrieben. Genau das macht die Lage so spannend.
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