Die Siemens Energy-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf wieder zurück. Am Montag legt die Aktie um rund +3% auf 121,80 € zu, nachdem es in den vergangenen Wochen kräftig unter Druck geraten war. Während einige Analysten weiterhin vor einer zu hohen Bewertung warnen, sehen andere nach der Korrektur wieder attraktive Chancen. Doch reicht die heutige Erholung bereits für eine Trendwende? Siemens Energy erholt sich nach kräftigem Abverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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