Die Rheinmetall-Aktie arbeitet nach der kräftigen Erholung weiterhin an einer nachhaltigen Stabilisierung oberhalb von 1.000 €. In meiner Analyse vom vergangenen Mittwoch hatte ich nach dem erfolgreichen Ausbruch über das frühere Widerstandscluster einen Rücksetzer bis 1.028,60 € und anschließend eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung favorisiert. Tatsächlich wurde diese Marke inzwischen unterschritten, doch die Käufer meldeten sich wieder zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de