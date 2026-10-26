Diverse Lieder des King of Rock'n' Roll sollen ohne Zustimmung ins KI-Training von Anthropic geflossen sein. Nun fordert eine Klage Millionen vom Claude-Entwickler. Die Rechteinhaber der Musik von Elvis Presley haben US-Medienberichten zufolge das KI-Unternehmen Anthropic verklagt. Demnach soll die Entwicklerfirma hinter dem Chatbot Claude mehr als 270 Lieder Presleys eingespeist haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren - ohne Zustimmung der Verwalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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