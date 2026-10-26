München (ots) -- Die heimische Wallbox bleibt mit 63 Prozent der häufigste Ladeort von E-Autofahrerinnen und -fahrern- E.ON Angebot "Home Charge" ermöglicht dank smarter Steuerung zwölf Cent Ladebonus je smart geladener Kilowattstunde- Vielfältiger Lademix: Mehr als die Hälfte der E-Mobilisten können am Arbeitsplatz ladenImmer mehr Menschen in Deutschland steigen auf das E-Auto um. Das zeigen die monatlichen Rekordzulassungszahlen - im September kamen knapp 89.000 E-Autos hinzu - und wird von einer aktuellen E.ON Umfrage belegt*: Danach ist knapp ein Viertel der E-Mobilisten erst seit Beginn des Jahres 2025 auf das E-Auto umgestiegen. Die Umfrage zeigt außerdem: 63 Prozent der E-Autofahrerinnen und -fahrer laden ihr Fahrzeug am häufigsten zuhause. Das gilt besonders für das Saarland: Dort geben 73 Prozent der E-Autofahrerinnen und -fahrer die heimische Wallbox als häufigsten Ladeort an. Auch in Baden-Württemberg (71 Prozent) und in Bayern (68 Prozent) nutzen besonders viele Fahrerinnen und Fahrer bevorzugt die eigene Wallbox.Das Laden zuhause ist für E-Mobilisten nicht nur komfortabel, wer den passenden Stromtarif wählt, kann durch smartes Laden sparen: "Innovative Tarife können beim Laden zuhause zusätzliche Einsparpotenziale schaffen, indem der Ladevorgang automatisiert in Zeiten mit viel Erneuerbaren im Netz und geringerer Nachfrage gelegt wird. Kunden erhalten dafür mit passenden Tarifen entsprechende Boni", sagt Martin Endress, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland zuständig für das Kundengeschäft.Zuhause laden verbindet Komfort und niedrige KostenE.ON bietet ab sofort einen Ladebonus von zwölf Cent je zuhause smart geladener Kilowattstunde an - zusätzlich zu einem attraktiven Neukundenbonus. Das Ladebonus-Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskundinnen und -kunden, die ihr E-Auto zuhause smart laden möchten. Dafür wird der Ladestromtarif "Home Charge" mit dem E.ON Service "Home Comfort" kombiniert.** Bestandskunden können die "Home Comfort" Komponente auch zu einem bestehenden, kompatiblen E.ON Stromtarif*** dazubuchen. Um den Bonus je Kilowattstunde zu aktivieren, wählen sie in der Mein E.ON App den Lademodus "Smart Laden" und hinterlegen ihre gewünschte Abfahrtszeit sowie den gewünschten Batterie-Ladestand. Jede in diesem Modus geladene Kilowattstunde wird berücksichtigt - die Optimierung erfolgt im Hintergrund und das E-Auto wird wie in den Einstellungen erwünscht geladen. Mobilität hat dabei immer Vorrang: Wenn kurzfristig ein voller Akku benötigt wird, steht zusätzlich der Modus "Sofort Laden" zur Verfügung.Laden beim Arbeitgeber wird zum attraktiven ZusatzangebotNeben dem Laden zuhause gewinnt der Arbeitsplatz als Ladeort an Bedeutung: Elf Prozent laden am häufigsten beim Arbeitgeber, zehn Prozent an der wachsenden Anzahl Schnellladestationen in Städten und weitere sieben Prozent an städtischen Normalladestationen. "Die eigene Wallbox bleibt die Nummer eins als wichtigster Ladeort. Gleichzeitig gibt es heute immer mehr Möglichkeiten, um das E-Fahrzeug passend zum Alltag zu laden. Insbesondere Arbeitgeber bieten verstärkt Ladeplätze an", so Martin Endress. 54 Prozent der berufstätigen E-Mobilisten können laut Umfrage beim Arbeitgeber laden, im Vorjahr waren es 46 Prozent. Ein Drittel der erwerbstätigen E-Mobilisten kann dieses Angebot sogar kostenfrei nutzen. "Die wachsende Auswahl im Lade-Mix ermöglicht immer mehr Menschen einen einfachen Einstieg in die Elektromobilität - auch wenn zuhause noch keine Lademöglichkeit installiert ist", so Martin Endress.*Civey hat für E.ON Energie Deutschland GmbH vom 26.06.2026 bis 22.07.2026 online 1.500 Fahrende von Pkw mit Elektroantrieb und 1.000 Erwerbstätige mit E-Auto befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die jeweils genannten Grundgesamtheiten in Deutschland.**Mit dem kostenlosen Zusatzvertrag E.ON Home Comfort erhalten Sie 12 ct Ladebonus je smart geladener kWh für mindestens 24 Monate ab Belieferung Ihres E.ON Stromtarifs. Voraussetzung für die Auszahlung mit der nächsten Stromrechnung ist das Vorhandensein eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) oder zumindest dessen Bestellung. Ein Ladevorgang ist bonusberechtigt, wenn Ihr kompatibles E-Auto mit der Mein E.ON App verbunden, an Ihrer Wallbox zuhause angeschlossen und der Smart Modus aktiv ist.***Der Großteil der E.ON Stromtarife ist mit E.ON Home Comfort kombinierbar. Ausnahmen davon sind Heizstromtarife, Grundversorgung, Ersatzversorgung, Dynamische und Pro-Tarife, E.ON Home & Drive Tarife.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Karen PeemöllerTel.: +49 89 12 54 13 38Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6378070