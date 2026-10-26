DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 00:00 KR/BIP (vorläufig) 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+3,7% gg Vj 02:30 CN/Industriegewinne September *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Ceconomy AG, Trading Statement 3Q *** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 85 zuvor: 86 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q 11:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 3Q 11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 81,2 zuvor: 81,9 *** 15:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: -4,2% gg Vm zuvor: +6,4% gg Vm 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde und -Direktorium, Informeller Austausch mit EU-Handelskommissar Sefcovic in Frankfurt 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate 21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz) *** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q ===

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October 26, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

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