Osnabrück (ots) -Was kommt heute auf den Teller? Wer beim Kochen die Abwechslung liebt, hat mit dem neuen AllesGönner von Billie Green jetzt besonders viele Möglichkeiten, unterschiedliche Gerichte auf den Tisch zu bringen. Ab dem 5. Oktober ist der vielseitige Küchenallrounder im Kühlregal erhältlich. Gleichzeitig gibt es auch beim Aufschnitt etwas Neues: Mit dem Lachsschinken-Style bringt Billie Green einen weiteren beliebten Brotzeit-Klassiker auf den Markt - natürlich rein pflanzlich.Ein Allrounder - unzählige MöglichkeitenEin Name wie ein Versprechen: Der innovative AllesGönner von Billie Green ist ein wahrer Alleskönner und wird so zum Star für viele Gerichte und Zubereitungsarten. Kross angebraten passt er zu Gemüsepfannen oder Currys, zerkleinert lässt er sich für Chili sin Carne verwenden, als Geschnetzeltes kommt er in den Wrap, und auch als Topping auf demSalat macht er eine gute Figur. So lässt sich aus einem Produkt immer wieder etwas neues zaubern. Mit seiner schnittfesten Konsistenz und dem herzhaften Geschmack ist der AllesGönner eine echte pflanzliche Alternative für die Mitte des Tellers. Hergestellt auf Basis von Erbsen- und Weizenprotein, liefert er ganze 21 g Protein pro 100 g und kommt ohne Zusatzstoffe* aus.Klassischer Genuss trifft moderne, pflanzliche KücheAuch für die Brotzeit gibt es Zuwachs im Billie-Green-Regal. Nach dem Rohschinken-Style ergänzt jetzt der neue Aufschnitt Lachsschinken-Style das Sortiment. Er überzeugt mit saftiger Konsistenz und festem Biss und steht mit feiner Marmorierung auch optisch seinem klassischen Vorbild in nichts nach.Mild-würzig im Geschmack und mit fein rauchiger Note ist der neue Aufschnitt der perfekte Begleiter für deftige Stullen oder feine Sonntagsbrötchen. Mit ganzen 31 g Protein pro 100 g ist er außerdem besonders proteinreich und wird ebenfalls ohne Zusatzstoffe* hergestellt.Über Billie GreenBillie Green steht für pflanzlichen Genuss, der seit Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen, veganen Fleischalternativen begeistert. Die Marke entwickelt proteinreiche, clean-label-orientierte Produkte und gehört aktuell zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Billie Green will pflanzliche Ernährung als selbstverständliche Option im Alltag etablieren und bietet deshalb ein Vollsortiment, das sowohl Snacks, Kitchenhelper, Aufschnitte als auch Hauptgerichte für Grill und Pfanne umfasst. So beweist das Unternehmen in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!"Neu von Billie Green im KühlregalBillie Green AllesGönner, 180 g, 3,29 EUR UVPEine vielseitige Grundlage für die Küche auf pflanzlicher Basis mit einem hohen Proteingehalt von 21 g pro 100 g. Er kann kross angebraten, mariniert oder in Würfel geschnitten und untergemischt werden. Der AllesGönner liefert zudem Ballaststoffe und ist frei von Zusatzstoffen*.Billie Green Aufschnitt Lachsschinken-Style, 70 g, 1,69 EUR UVPIst nicht nur saftig mit festem Biss, sondern punktet auch mit mild-würzigem, fein-rauchigem Geschmack. Darüber hinaus hat der Aufschnittklassiker ganze 31 g Protein pro 100 und ist frei von Zusatzstoffen*.*"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHNadine StritzkeTelefon: +49 (0) 40 4313023-6E-Mail: n.stritzke@impact.agOriginal-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165027/6378091