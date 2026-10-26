Gefährliches Babyspielzeug und unsichere Ladegeräte: Die EU-Kommission warf dem chinesischen Online-Marktplatz Temu vor, EU-Recht zu brechen. Künftig sollen Verbraucher besser geschützt werden. Der Online-Riese Temu gelobt nach einer EU-Strafe von 200 Millionen Euro Besserung beim Verbraucherschutz und legt der Europäischen Kommission Änderungsvorschläge vor. Das Shoppingportal soll künftig etwa prüfen, ob seine Empfehlungsalgorithmen illegalen Produkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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