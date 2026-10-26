Youtube bereitet den Wechsel auf den Nachfolger von AV1 vor. Der neue Codec AV2 soll Bandbreite sparen und bessere Bilder liefern - allerdings zu einem hohen Preis bei der Rechenleistung. Googles Videodienst Youtube will ab Anfang 2027 erste Filme im brandneuen Videocodec AV2 ausliefern. Das hat Youtube-Manager Des Keane in einer Mitteilung der Alliance for Open Media (AOMedia) angekündigt. Zunächst sollen die Streams via Web verfügbar sein, sofern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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