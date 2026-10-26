

EQS-Media / 26.10.2026 / 14:41 CET/CEST





Die International Carpet and Flooring Expo (ICFE) kehrt vom 6. bis 9. Januar 2027 mit ihrer vierten Ausgabe ins Istanbul Expo Center zurück. Die Messe erwartet mehr als 500 Aussteller und rund 35.000 Branchenexperten aus über 150 Ländern und schafft damit neue Möglichkeiten für den internationalen Handel und die branchenübergreifende Zusammenarbeit. Istanbul, Türkiye - Die International Carpet and Flooring Expo (ICFE) 2027 findet vom 6. bis 9. Januar 2027 im Istanbul Fair Center (IFM) statt. Die Messe wird von Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. organisiert und vom Verband der Teppichexporteure Südostanatoliens (GAHIB) sowie vom Istanbuler Teppichexporteursverband (IHIB) unterstützt. Die Veranstaltung vereint die weltweit führende Position der Türkei in der Teppichproduktion mit dem internationalen Handel und bringt Branchenvertreter aus der ganzen Welt in Istanbul zusammen - von Herstellern, Importeuren und Großhändlern bis hin zu Handelsketten, Architekten und Innenarchitekten. Die ICFE 2027 als internationale Plattform für den Teppichhandel Die Messe präsentiert internationalen Einkäufern die Produktionskompetenz, Designexpertise und strategisch günstige geografische Lage der Türkei. Ausstellende Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, Exportkontakte zu knüpfen und internationale Partnerschaften aufzubauen. Zur ICFE 2027 werden über 500 Aussteller sowie rund 35.000 Besucher aus mehr als 150 Ländern erwartet. Zu den erwarteten Fachbesuchern zählen Einkäufer aus bedeutenden internationalen Märkten der Teppich- und Bodenbelagsindustrie - darunter Deutschland, Italien, China, Indien, Belgien, die USA, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Marokko und Zentralasien. Die Messe bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Handelsbeziehungen zu erschließen. Istanbuls strategische Lage stärkt den internationalen Handel Dank ihrer Lage an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien sowie ihrer modernen Verkehrs- und Logistikinfrastruktur bietet Istanbul ideale Voraussetzungen für die internationale Ausrichtung der ICFE. Das weitreichende Netz an Direktflugverbindungen erleichtert Fachbesuchern aus aller Welt die Anreise. Gleichzeitig eröffnet die Messe den Ausstellern die Möglichkeit, von Istanbul aus neue Märkte zu erschließen und internationale Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Neue Zollregelung soll internationale Messeteilnahme erleichtern Mit einer neuen Regelung setzt die Generaldirektion für Zollwesen des türkischen Handelsministeriums einen wichtigen Impuls zur Förderung der Messe und zur Erleichterung der internationalen Teilnahme. Nach den türkischen Zollvorschriften wurde die bisherige vorübergehende Zollabgabe für Produkte, die von internationalen Ausstellern zur Messe eingeführt werden, von 100 % auf 10 % des FOB-Warenwerts (Free on Board) gesenkt. Die Ermäßigung gilt ausschließlich für die ICFE 2027. Die neue Regelung ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Branchenvertretern. Die Maßnahme soll die Kosten für internationale Unternehmen, die hochwertige Produkte auf der Messe präsentieren, spürbar senken. Die Maßnahme dürfte zudem die Beteiligung weiterer Länder motivieren und dazu beitragen, das internationale Handelsvolumen der Messe steigern. Design und Wissensaustausch im Mittelpunkt Über die Geschäftskontakte hinaus setzt die ICFE 2027 auf ein Rahmenprogramm, das Innovationen vorantreibt, den Wissenstransfer stärkt und neue Entwicklungen in der Branche unterstützt. Mit den Carpet Talks kehrt ein etabliertes Veranstaltungsformat zurück, das bei den vergangenen Messeausgaben großen Zuspruch fand. Führende Branchenexperten diskutieren aktuelle Trends und Herausforderungen in den Bereichen Design, Fertigung, Markenbildung und Transformation der Teppichbranche. Mit den Carpet Design Awards erhalten innovative Teppichkreationen internationale Aufmerksamkeit und werden einem breiten Fachpublikum präsentiert. Der Carpet Workshop bietet Besuchern unterdessen neue kreative Impulse: In einem besonderen Konzept arbeiten Designer aus verschiedenen Ländern gemeinsam an der Fertigung von Teppichen. Eine Geschäftsplattform für die internationale Fachwelt Die ICFE 2027 bietet Herstellern, Exporteuren, Importeuren, Vertriebspartnern, Großhändlern, Einzelhandelsketten, Architekten, Innenarchitekten, Raumausstattern und weiteren Branchenexperten eine zentrale Plattform, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und internationale Kontakte zu knüpfen. Während der Messe haben die Teilnehmer die Möglichkeit, neue Lieferanten kennenzulernen, aktuelle Branchentrends zu entdecken, an B2B-Gesprächen teilzunehmen und ihr internationales Geschäftsnetzwerk auszubauen. Nachdem die vorherige Ausgabe 445 Aussteller und 31.410 Besucher aus 127 Ländern begrüßen konnte, möchte die ICFE 2027 ihre internationale Bedeutung weiter ausbauen und sich noch stärker als eine der weltweit führenden Veranstaltungen der Teppich- und Bodenbelagsbranche etablieren. Dazu sollen eine größere internationale Reichweite und die Teilnahme weiterer Marktakteure beitragen. Kontakt: Emirhan Boyaci EmirhanBoyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events



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