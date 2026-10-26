EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 26. Oktober 2026
Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026
Die Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) weist für das am 30.09.2026 beendete Geschäftsjahr 2025/2026 folgende Werte aus:
Ergebnis nach Steuern: ca. - TEUR 206 (Vorjahresperiode ca. - TEUR 193)
Bilanzsumme: ca. TEUR 3.472 (30.09.2025: ca. TEUR 4.412)
Eigenkapitalquote: ca. 25,7 % (30.09.2025: ca. 24,9 %)
Die Q-Soft Verwaltungs AG weist zum 30.09.2026 einen Jahresverlust von ca. TEUR 206 (Vorjahresperiode ca. - TEUR 193) aus. Zugeflossene Zins- und Dividendenerträge blieben wie im Vorjahr nahezu undotiert, da die beiden wesentlichen Beteiligungen, die RCM Beteiligungs AG sowie die KST Beteiligungs AG, keine Dividenden ausgezahlt haben.
Infolge der teilweisen Rückführung der Anleihe sowie leicht rückläufiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich die zur Finanzierung des Assetportfolios aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen von ca. TEUR 154 auf nun ca. TEUR 126 verringert.
Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, da der Ertrags- bzw. Substanzwert der Wertpapiere im Anlagevermögen oberhalb des Kurswertes liegt und nicht dauerhaft wertgemindert ist.
Gechingen, 26. Oktober 2026
Q-Soft Verwaltungs AG
Der VorstandKontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen
Telefon 07031 4690960
Telefax 07056 965218
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de
HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900CD62BHI4679I11
|EQS News ID:
|2422316
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2422316 26.10.2026 CET/CEST