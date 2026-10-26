Die Suss Microtec-Aktie notierte bei knapp 95 Euro, es war Ende Mai und wir bei Plusvisionen stellten uns die Frage [HIER], wie hoch die Hausse den Kurs wohl noch treiben könnte? Es sollte bis auf fast 120 Euro gehen im Juni. Auffällig war damals der gewaltige Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie, der nach einer Konsolidierung "schreie", wie wir schrieben. Inzwischen ist bekannt: Die Konsolidierung kam und wurde zu einer heftigen Korrektur mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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