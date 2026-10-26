Velburg (ots) -1. Hohe Bauzinsen und explodierende Kosten: Welche Fehler können Bauherren jetzt Zehntausende Euro kosten?Peter Burnickl: "Viele Bauherren konzentrieren sich ausschließlich auf die Finanzierung und unterschätzen die Kosten während der Bauphase. Fehlende Planung, kurzfristige Änderungen und schlecht abgestimmte Gewerke können das Budget massiv belasten. Gerade bei hohen Zinsen wird jeder zusätzliche Euro zur finanziellen Belastung."2. Warum wird der Traum vom Eigenheim für viele Bauherren zur Kostenfalle?Peter Burnickl: "Ein häufiger Fehler ist, dass Bauherren zu knapp kalkulieren und keinen ausreichenden finanziellen Puffer einplanen. Kommt es dann zu Verzögerungen oder unerwarteten Mehrkosten, wird eine Nachfinanzierung notwendig. Bei hohen Bauzinsen kann das besonders teuer werden."3. Welche fünf Fehler sollten Bauherren jetzt unbedingt vermeiden, damit ihr Eigenheim nicht zur Schuldenfalle wird?Peter Burnickl: "Die größten Fehler sind eine zu frühe Finanzierung vor der konkreten Hausplanung, unrealistische Baukosten, fehlende finanzielle Reserven, teure Änderungen während der Bauphase und eine schlechte Abstimmung der Gewerke. Wer diese Punkte frühzeitig berücksichtigt, kann unnötige Mehrkosten vermeiden und seine Finanzierung deutlich sicherer planen."Über Dr. Peter Burnickl:Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.dePro Bauherr GmbHVertreten durch: Dr. Peter BurnicklE-Mail: info@pro-bauherr.comhttps://www.pro-bauherr.comOriginal-Content von: Pro Bauherr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173485/6378139