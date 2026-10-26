Würzburg (ots) -XXXLutz steigt ins Stromgeschäft ein: X-POWR erweitert das Angebot rund ums Zuhause um Energie- XXXLutz bietet gemeinsam mit dem Ökostrom-Anbieter MAXENERGY erstmals einen eigenen Stromtarif für Privathaushalte an- X-POWR setzt auf 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren EnergiequellenVom Möbelhaus zum Energieanbieter für das Zuhause: XXXLutz startet am 02. November 2026 gemeinsam mit dem Energiepartner MAXENERGY den Stromtarif X-POWR. Damit erweitert der Einrichtungshändler sein Angebot erstmals um die Energieversorgung von Privathaushalten.Die Stromversorgung der Kundinnen und Kunden erfolgt über MAXENERGY. Das Energieunternehmen setzt bei der Stromversorgung auf 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen und übernimmt als Energiepartner auch die vollständige Abwicklung des Anbieterwechsels.Ein neuer Baustein rund um das ZuhauseMit X-POWR erweitert XXXLutz sein Angebot über das klassische Einrichtungsgeschäft hinaus. Neben Möbeln, Küchen, Haushaltsgeräten, Beratung und Services rückt damit erstmals auch die Energieversorgung des eigenen Zuhauses in den Fokus."Mit X-POWR gehen wir einen Schritt über unser klassisches Einrichtungsgeschäft hinaus. Ein schönes Zuhause besteht für uns längst nicht mehr nur aus Möbeln und Küchen. Auch die Frage, wie wir zuhause Energie nutzen, gewinnt für unsere Kundinnen und Kunden an Bedeutung", sagt Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland. "Mit X-POWR erweitern wir diesen Gedanken erstmals um das Thema Energieversorgung und schaffen ein zusätzliches Angebot für unsere Kundinnen und Kunden."X-POWR ist Teil der Nachhaltigkeitsinitiative "XXXL for tomorrow", unter der XXXLutz verschiedene Maßnahmen des Unternehmens bündelt.Stromtarif trifft energieeffizientes ZuhauseMit X-POWR will XXXLutz Energieversorgung und Einrichtung künftig stärker miteinander verbinden. X-POWR ist damit nicht nur ein weiterer Stromtarif, sondern eine neuartige Bündelung von Mehrwerten, die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Der Ökosystem-Ansatz sauberen Strom mit dem Kerngeschäft eines Unternehmens auf einer technischen Plattform zu verbinden, wurde vom Greentech-Unternehmen backbone.one, einem Kooperationspartner von XXXLutz, entwickelt. Nun sollen erstmals auch deutsche Kundinnen und Kunden ebenfalls von den Vorteilen dieses innovativen Ansatzes profitieren können.Damit verfolgt XXXLutz einen Ansatz, der Energieverbrauch, Elektrogeräte und Einrichtung zukunftsweisend zusammendenkt: Während moderne Haushaltsgeräte dazu beitragen können, den Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren, soll X-POWR die dazugehörige Energieversorgung ergänzen.Zwölf Monate Preisgarantie und digitaler AnbieterwechselDer Abschluss von X-POWR erfolgt online. Kundinnen und Kunden geben dafür ihre Postleitzahl und Verbrauchsdaten ein oder laden ihre letzte Jahresabrechnung hoch. Der konkrete Strompreis wird anschließend individuell ermittelt. Kündigung, Anmeldung und Wechselservice werden von MAXENERGY übernommen."Diese Partnerschaft bringt unsere Expertise im Bereich Energieversorgung mit der Reichweite und dem Vertrauen einer etablierten Marke wie XXXLutz zusammen. In Kombination mit den attraktiven Konditionen und der einfachen Abwicklung für die Kundinnen und Kunden, wird ein deutlicher Mehrwert geschaffen.", betont Bernd Neider, Geschäftsführer der MAXENERGY GmbH.Die wichtigsten Tarifdetails von X-POWR auf einen Blick:- 100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen - im Produktmix mit 0 g CO²-Emissionen/kWh und 0,0000 g radioaktivem Abfall/kWh ausgewiesen- 12 Monate Preisgarantie- Individueller Strompreis abhängig von Postleitzahl und Verbrauch- Einfacher Tarifabschluss über xpowr.de- Wechselservice durch MAXENERGY, einschließlich Kündigung beim bisherigen Anbieter und Anmeldung beim NetzbetreiberInformationen zum Tarif X-POWR, zur Stromherkunft, zu den Herkunftsnachweisen, zu den Vertragsbedingungen sowie zu den geplanten Aktionen sind ab dem 02. November 2026 unter xpowr.de verfügbar.Über MAXENERGYDie MAXENERGY GmbH mit Sitz in Augsburg versorgt mehr als 150.000 Privat- und Gewerbekundinnen und -kunden mit Strom und Gas. Seit der Gründung im Jahr 2008 ist MAXENERGY bundesweit in Deutschland tätig; seit 2014 bietet das Unternehmen seine Energietarife auch in Österreich an. Heute beschäftigt MAXENERGY rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Österreich an den Standorten Augsburg und Wien und ist damit in beiden Energiemärkten fest verankert.Hervorgegangen aus einem Traditionsunternehmen verbindet MAXENERGY langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung moderner Energieangebote. Neben dem klassischen Energiegeschäft entwickelt MAXENERGY gemeinsam mit Unternehmen und Kooperationspartnern neue Energieprodukte und erschließt so zusätzliche Wege zum Kunden. Bei der Stromversorgung setzt MAXENERGY auf 100 % Ökostrom. Dass das Unternehmen dabei neben wettbewerbsfähigen Produkten auch auf eine hohe Servicequalität setzt, zeigen wiederholt gute Ergebnisse in unabhängigen Untersuchungen der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV).Weitere Informationen: www.maxenergy.deÜber backbone.oneDie backbone.one GmbH aus Wien ist ein mehrfach ausgezeichnetes Greentech Unternehmen aus Wien, das als Pionier die weltweit erste Energy-Fintech-Infrastruktur entwickelt. Die proprietäre backbone.one Plattform verbindet erneuerbare Energie, Energiedaten und Zahlungsverkehr und schafft damit die technologische Grundlage, Energie nicht nur zu erzeugen und zu verbrauchen, sondern als wirtschaftlichen und transaktionalen Wert nutzbar zu machen. Davon profitieren Haushalte und Unternehmen während gleichzeitig die Energiewende beschleunigt wird.Weitere Informationen: www.backbone.oneDie XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser steuert. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro zählt die XXXLutz Gruppe zu den führenden Einrichtungsexperten weltweit. Zudem vereint der GIGA Einkaufs - und Dienstleistungsverband unter seinem Dach über 20 führende Handelsmarken der Möbelbranche. Die XXXLutz Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der stetigen Expansion entstand dort 2019 eine moderne Firmenzentrale, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives und zukunftssicheres Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale fortlaufend erweitert - allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz haben rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:XXXLutz UnternehmenskommunikationBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 59, 97084 Würzburgpresse@xxxlgroup.comOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/40000225