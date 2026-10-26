Fed-Entscheid und Big-Tech-Zahlen: Droht dem Nasdaq der nächste Crash?

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Eine der explosivsten Börsenwochen des Jahres steht bevor! Während der DAX mit kräftigen Gewinnen in die letzte Oktoberwoche startet, wächst an der Wall Street die Nervosität. Der Nasdaq ist nach seinem gescheiterten Ausbruch über 31.000 Punkte deutlich zurückgefallen und kämpft nun um wichtige Unterstützungen. Droht bei 28.000 Punkten bereits der nächste große Belastungstest? Ausgerechnet jetzt treffen gleich mehrere potenzielle Kurstreiber aufeinander: Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über die Zinsen, am Donnerstag folgt die EZB. Gleichzeitig präsentieren Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel und zahlreiche weitere Börsenschwergewichte ihre Quartalszahlen. Kommt jetzt die große Trendwende oder löst diese Nachrichtenflut die nächste Verkaufswelle aus?

Auch bei den Einzelaktien spitzt sich die Lage dramatisch zu! Meta gerät trotz 26 Prozent Umsatzwachstum wegen seiner enormen KI-Investitionen unter Druck, Tesla wartet auf den entscheidenden Ausbruch und Alphabet steht vor richtungsweisenden Quartalszahlen. Gleichzeitig sorgen Super Micro Computer und Texas Instruments für positive Überraschungen, während CrowdStrike und SAP neue Stärke zeigen. Im aktuellen WH SelfInvest Wochenausblick analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen die wichtigsten Kursmarken bei DAX, Nasdaq und S&P 500, bewerten die Chancen und Risiken der anstehenden Big-Tech-Zahlen und werfen einen Blick auf Gold, Bitcoin und den Ölpreis. Welche Marken müssen jetzt halten, welche Aktien bieten Chancen und wo drohen die größten Rückschläge? Die Antworten gibt es in der aktuellen Videoanalyse!

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

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