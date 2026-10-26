Die SpaceX-Aktie hat den Freitag an der Nasdaq mit einem Plus von +1,89% bei 147,49 US$ beendet. Am heutigen Montag notiert sie auf Tradegate bei 132,26 € und liegt so 0,4% über dem Schlusskurs vom Freitag von 131,78 €. Am Wochenende hatte Elon Musk bekannt gegeben, dass der Konzern Schulden von mehr als 40 Milliarden US$ für Grafikprozessoren aufgenommen hat. Der Raumfahrtkonzern treibt seinen Umbau zum KI-Infrastrukturanbieter damit deutlich voran. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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