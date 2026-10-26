Die Aktie des Rechenzentrumsbetreibers IREN fällt auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Auslöser ist eine Warnung des Tesla-Chefs vor einem Massensterben der Neoclouds, deren Zugang zu Krediten er für versperrt hält. Nebius dreht dagegen ins Plus. Aktionäre zweifeln am Motiv der Warnung und rätseln, wer die Bereinigung übersteht.Mehr als 200 Anbieter von KI-Rechenleistung könnten nach Ansicht von Elon Musk verschwinden oder von Konkurrenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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