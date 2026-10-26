Dunkle Wolken sind über Silber aufgezogen. Das Edelmetall hat die wichtige Marke von 60 US-Dollar aus den Augen verloren. Derzeit fehlt die Kraft, um eine Rückeroberung zu starten. Die Marktakteure scheinen vielmehr zu resignieren. Um die nächste wichtige Unterstützung von 54,5 US-Dollar ist ein heftiger Kampf entbrannt. Aktuell weicht der Preisbereich zusehends auf. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 50 US-Dollar scheint unausweichlich, doch es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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