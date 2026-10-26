EQS-News: RCM Beteiligungs AG
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Corporate News
Sindelfingen, den 26. Oktober 2026
Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)
Ergebnis
Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf ca. 2,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 1,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Mieterträge aus eigenen Beständen in Höhe ca. 1,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 0,9 Mio. EUR).
Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "RCM") weist zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Konzernebene ein Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR). Das Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM nach Steuern beträgt ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR).
Die Konzernbilanzsumme beträgt zum 30. September 2026 ca. 37,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: ca. 38,1 Mio. EUR) bei einem Konzerneigenkapital von ca. 18,1 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote des Konzerns liegt demnach bei 48,6 % (31. Dezember 2025: 48,5 %), die der Einzelgesellschaft bei 69,9 % (31. Dezember 2025: 68,0 %). Die RCM verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die der Gesellschaft unternehmerische Flexibilität sichert.
Eigene Aktien
Nachdem der Bestand eigener Aktien aus dem laufenden Aktienrückkaufprogramm mehr als 300.000 Stück erreicht hat, wurde von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.08.2024 zur Einziehung erworbener eigener Aktien Gebrauch gemacht und 300.000 eigene Aktien zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet.
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
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26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@rcm-ag.de
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMY4
|WKN:
|A1RFMY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900CIUYJHJL6TU820
|EQS News ID:
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2422384 26.10.2026 CET/CEST