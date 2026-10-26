Leipzig/Dresden (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 28.10.2026, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Windräder sollen uns den "Strom der Zukunft" liefern. Schon jetzt sind sie Deutschlands wichtigste Energiequelle und liefern etwa ein Drittel des öffentlichen Stroms. Doch mit dem Aufschwung der Windenergie wächst auch der Widerstand gegen sie.Besonders in jenen Regionen, in denen die wenigsten Windkraftanlagen stehen, bläst der Gegenwind am stärksten. In Sachsen beispielsweise gibt es fast 50 Bürgerinitiativen. Und nun soll ein Volksantrag den Ausbau der Windkraft vorerst komplett stoppen. Die notwendigen 40.000 Unterschriften seien bereits gesammelt, sagen die Initiatoren.Was sind die Gründe für den Widerstand? Geht es hier um Natur- und Heimatschutz? Oder darum, dass Bürger und Kommunen im Schlagschatten der Windräder sitzen bleiben, während oft Ortsfremde mit der gewonnenen Energie glänzend Geld verdienen? Und wie soll eine kluge Energiepolitik aussehen?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei MDR-Bürgertalk "Fakt ist!" aus Dresden mit Menschen, die gegen die Windkraft kämpfen oder aber von ihr profitieren. Gäste der Diskussionsrunde sind außerdem:- Rolf Weigand (AfD); Bürgermeister und Initiator des Volksantrages zum Windkraftmoratorium- Regina Kraushaar (CDU); Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung Sachsen- Frank Sondershaus; Fachagentur Wind und SolarPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6378215