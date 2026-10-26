Wer ein ungewöhnliches Multiplayer-Spiel ausprobieren möchte, wird aktuell auf Steam fündig. Statt alle Gamer:innen auf einmal auf das Spiel loszulassen, gibt es eine Warteliste. Warum sich trotzdem zahlreiche Gamer:innen einreihen. Die Indie-Gaming-Szene bringt immer wieder spannende Ideen und Konzepte hervor, die große Publisher so wohl nie umgesetzt hätten. Würde man den großen Studios etwa ein Multiplayer-Spiel pitchen, bei dem immer nur ein:e ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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