Völlig überraschend hat Apple das neue iPad Mini Tage vor dem nächsten Event vorgestellt. Das Gehäuse ist jetzt noch kompakter. Und es gibt weitere große Änderungen beim kleinen Tablet - auch beim Preis. Eigentlich war die Rede davon, dass Apple das neue iPad Mini im Rahmen des "Pro and tell"-Events am 28. Oktober 2026 vorstellen soll. Nun ist das Unternehmen dem zuvorgekommen und hat das neue Tablet schlicht per Pressemeldung angekündigt - vielleicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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