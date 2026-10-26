Vaduz (ots) -
Die Strahlenschutzgruppe des Stützpunkts absolviert jährlich einen Weiterbildungskurs, um in diesem anspruchsvollen Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Kurs findet am Samstag, 31. Oktober 2026 in Vaduz statt. Die Strahlenschutzgruppe gehört zum Feuerwehr-Stützpunkt Vaduz, setzt sich jedoch aus Spezialisten von verschiedenen Feuerwehren zusammen.
Die Mitglieder der Strahlenschutzgruppe üben die Bedienung der verschiedenen Messgeräte, die richtige Messtechnik und den allgemeinen Schutz vor radioaktiver Strahlung. Ausserdem üben sie das Ausmessen von Trümmerfeldern und von Personen. An den praktischen Übungen, beispielsweise einem Laborbrand oder Transportunfall mit Beteiligung radioaktiver Stoffe, nehmen auch die Feuerwehr Vaduz, der Samariterverein Vaduz, der Rettungsdienst des LRK und die Landespolizei teil. Die Partnerorganisationen erhalten vorgängig in einem kurzen Theorieteil noch eine Einführung in das interessante Thema.
Pressekontakt:
Amt für Bevölkerungsschutz
Toni Göldi, Kurskommandant
+41 079 389 29 45
goelditoni@msn.com
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Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943193
Die Strahlenschutzgruppe des Stützpunkts absolviert jährlich einen Weiterbildungskurs, um in diesem anspruchsvollen Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Kurs findet am Samstag, 31. Oktober 2026 in Vaduz statt. Die Strahlenschutzgruppe gehört zum Feuerwehr-Stützpunkt Vaduz, setzt sich jedoch aus Spezialisten von verschiedenen Feuerwehren zusammen.
Die Mitglieder der Strahlenschutzgruppe üben die Bedienung der verschiedenen Messgeräte, die richtige Messtechnik und den allgemeinen Schutz vor radioaktiver Strahlung. Ausserdem üben sie das Ausmessen von Trümmerfeldern und von Personen. An den praktischen Übungen, beispielsweise einem Laborbrand oder Transportunfall mit Beteiligung radioaktiver Stoffe, nehmen auch die Feuerwehr Vaduz, der Samariterverein Vaduz, der Rettungsdienst des LRK und die Landespolizei teil. Die Partnerorganisationen erhalten vorgängig in einem kurzen Theorieteil noch eine Einführung in das interessante Thema.
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