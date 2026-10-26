Nach einer jahrelangen KI-Boom geraten die Aktienmärkte zunehmend unter Druck. Gleichzeitig treffen die mächtigsten Zentralbanken der Welt auffällige Vorkehrungen. Hunderte Tonnen Gold werden verlagert, Währungsreserven neu organisiert und Schutzmechanismen gegen Finanzkrisen verstärkt. Laut einer Analyse von Bravos Research könnten diese Entwicklungen auf wachsende Sorgen vor einer Liquiditätskrise hindeuten. Besonders brisant ist der Vergleich mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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