Fulda (ots) -Vom Werkzeuggeschäft zum international vernetzten Industriepartner: Das Fuldaer Familienunternehmen WEMAG feiert sein 90-jähriges Bestehen. Über vier Generationen hinweg hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und setzt heute auf Digitalisierung, moderne Logistik und innovative Dienstleistungen. Die Verbindung aus unternehmerischer Kontinuität, technologischem Fortschritt und einer gewachsenen Unternehmenskultur bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung.Als der Kaufmann Adolf Ruland am 5. Mai 1936 in Fulda die WEMAG Werkzeug- und Maschinengesellschaft gründete, war kaum absehbar, welche Entwicklung das Unternehmen in den folgenden neun Jahrzehnten nehmen würde. Aus dem damaligen Werkzeuggeschäft ist ein international vernetzter Handels- und Industriepartner mit mehr als 200 Mitarbeitern, sechs Standorten in Deutschland und einem Sortiment von rund fünf Millionen Artikeln geworden. Heute wird die WEMAG GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in vierter Generation geführt und feiert 2026 ihr 90-jähriges Bestehen. Die Unternehmensgeschichte steht beispielhaft für die Entwicklung des deutschen Mittelstands, dessen wirtschaftliche Stärke wesentlich durch Familienunternehmen geprägt wird, die langfristig investieren, Verantwortung übernehmen und ihre Geschäftsmodelle immer wieder an neue Marktbedingungen anpassen.Über neun Jahrzehnte hinweg hat WEMAG wirtschaftliche Umbrüche, technologische Veränderungen und den Strukturwandel in Industrie und Handwerk begleitet. Bereits 1948 übernahm mit Helmut Schaus der Schwiegersohn des Gründers die Geschäftsführung. Ihm folgte 1972 sein Sohn Joachim Schaus, der die Expansion des Unternehmens über Jahrzehnte vorantrieb. Mit Christopher Schaus trat 2004 die vierte Generation in das Unternehmen ein. Seit 2010 gehört er der Geschäftsführung an, 2018 übergab ihm sein Vater symbolisch den Unternehmensschlüssel. Die Entwicklung ist von einem kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsfelder, Investitionen in neue Technologien und der Erschließung weiterer Märkte gekennzeichnet. Heute verfügt WEMAG über Niederlassungen in Fulda, Aschaffenburg, Bochum, Kassel, Siegen und Zella-Mehlis. Mehr als 30 Handelsvertreter und Handelspartner bilden darüber hinaus ein internationales Netzwerk, das von Europa bis nach Afrika, Asien und in den Nahen Osten reicht.Vom Werkzeughandel zum Prozesspartner der IndustrieDie wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zeigt sich besonders deutlich an der Veränderung seines Leistungsangebots. Während der klassische Werkzeug- und Maschinenhandel über Jahrzehnte den Schwerpunkt bildete, umfasst das Geschäft heute neben Werkzeugen, Maschinen, Arbeitsschutz und Betriebseinrichtungen auch umfassende Dienstleistungen für industrielle Beschaffungs- und Produktionsprozesse. WEMAG begleitet Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Technologien, entwickelt individuelle Versorgungskonzepte und integriert digitale Bestellsysteme in bestehende betriebliche Abläufe. Damit reicht die Zusammenarbeit mit vielen Kunden inzwischen weit über die traditionelle Lieferantenbeziehung hinaus.Ein Beispiel für diese Entwicklung ist der Geschäftsbereich E-Business, der am Standort Siegen mit einer eigenen E-Fabrik auch über eine praxisorientierte Demonstrationsumgebung verfügt. Dort können Industriekunden moderne Ausgabeautomaten, digitale Lager- und Versorgungssysteme sowie verschiedene Lösungen für die automatisierte Materialbeschaffung im Betrieb erleben. Zum Leistungsspektrum gehören elektronische Beschaffungsplattformen, E-Procurement, Werkzeugmanagement und individuell konzipierte Logistiklösungen. Die Systeme ermöglichen es Unternehmen, ihre Materialversorgung transparenter zu organisieren, Bestellprozesse zu vereinfachen und administrative Aufwendungen zu reduzieren. Das Geschäftsmodell des Werkzeughandels entwickelt sich damit zunehmend in Richtung einer umfassenden Beratung und Begleitung industrieller Wertschöpfungsprozesse.Wie weit diese Integration bereits reicht, zeigen langjährige Kundenbeziehungen. Der international tätige Maschinenbauer Trützschler hat gemeinsam mit WEMAG einen unternehmensspezifischen digitalen Beschaffungsprozess entwickelt, durch den Bestellungen, Disposition und interne Abläufe erheblich vereinfacht wurden. WEMAG übernimmt dabei Aufgaben, die unmittelbar in die Logistik- und Beschaffungsorganisation des Kunden eingebunden sind. Vergleichbare Partnerschaften bestehen mit zahlreichen Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft. Die Verbindung aus technischem Fachwissen, persönlicher Betreuung und Prozesskompetenz ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Unternehmensentwicklung geworden.Auch durch gezielte Übernahmen hat WEMAG sein Leistungsspektrum erweitert. Mit der 2024 übernommenen und heute als WEMAG Metallbearbeitung firmierenden Fertigung in Fulda verfügt die Unternehmensgruppe über einen eigenen industriellen Produktionsbereich. Auf rund 10.000 Quadratmetern werden unter anderem anspruchsvolle Maschinenbauteile bearbeitet, deren Einsatzgebiete vom klassischen Maschinenbau bis zur Automobil- und Luftfahrtindustrie reichen. Die Übernahme des Werkzeughändlers Werkzeug Weber in Aschaffenburg im Jahr 2025 setzte die regionale Expansion fort.Investitionen in Digitalisierung, Robotik und moderne LogistikDie nächste Entwicklungsphase wird maßgeblich durch technologische Innovationen geprägt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das eigene Waren- und Logistikzentrum, das seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 kontinuierlich erweitert und modernisiert wurde. Derzeit werden dort täglich rund 1.000 Pakete versendet. Angesichts wachsender Anforderungen an Liefergeschwindigkeit, Sortimentsbreite und individuelle Kundenversorgung arbeitet das Unternehmen an der weiteren Automatisierung seiner logistischen Prozesse. Moderne Verpackungstechnologien, digitale Steuerungssysteme und künftig auch robotergestützte Kommissionierung sollen die Leistungsfähigkeit erhöhen und gleichzeitig die Mitarbeiter entlasten. Mit einem geplanten Standortwechsel innerhalb Fuldas werden zusätzliche räumliche Voraussetzungen für diese Entwicklung geschaffen.Für Christopher Schaus ist die Bereitschaft zur Veränderung ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, moderne Logistik und Robotik bezeichnet der geschäftsführende Gesellschafter als zentrale Zukunftsthemen, mit denen sich WEMAG intensiv beschäftigt und in die das Unternehmen investieren will. Zugleich sollen die gewachsenen Stärken eines familiengeführten Mittelständlers erhalten bleiben: kurze Entscheidungswege, persönliche Kundenbeziehungen und die Fähigkeit, auf individuelle Anforderungen flexibel zu reagieren. Die Unternehmensgeschichte belegt, wie eng technologische Weiterentwicklung und unternehmerische Kontinuität miteinander verbunden sein können.Mitarbeiterbindung und Ausbildung als Grundlage des ErfolgsEine weitere Besonderheit der WEMAG ist die ausgeprägte Bindung vieler Mitarbeiter an das Unternehmen. Betriebszugehörigkeiten von 30, 40 und sogar 50 Jahren gehören ebenso zur Unternehmensgeschichte wie zahlreiche berufliche Laufbahnen, die mit einer Ausbildung bei WEMAG begonnen haben. Mitarbeiter haben über Jahrzehnte neue Geschäftsfelder aufgebaut, technische Entwicklungen begleitet und enge Kundenbeziehungen geprägt. Diese personelle Kontinuität schafft Erfahrungswissen und Vertrauen, die gerade bei technisch anspruchsvollen Produkten und Dienstleistungen von erheblicher Bedeutung sind.Wie ungewöhnlich solche Beziehungen sein können, zeigt die Zusammenarbeit mit der Josef Wiegand GmbH & Co. KG, einem international tätigen Hersteller von Freizeit- und Erlebnisanlagen. Seit 46 Jahren arbeiten beide Unternehmen zusammen, 44 Jahre lang wurde Wiegand dabei vom selben Außendienstmitarbeiter betreut. Solche Beispiele verdeutlichen, welchen Stellenwert langfristige Beziehungen in der Unternehmenskultur besitzen. Persönliche Verlässlichkeit und technische Kompetenz haben sich über Jahrzehnte zu wichtigen wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren entwickelt.Diese Kontinuität soll auch künftig durch eine breite betriebliche Ausbildung gesichert werden. WEMAG bildet in kaufmännischen, technischen und logistischen Berufen aus, darunter Groß- und Außenhandelsmanagement, E-Commerce, IT-Systemmanagement, Lagerlogistik sowie Industrie- und Zerspanungsmechanik. Junge Menschen lernen damit sowohl die traditionellen Grundlagen des Handels und der industriellen Fertigung als auch moderne digitale Geschäftsprozesse kennen. Die Übernahme von Verantwortung, berufliche Weiterentwicklung und langfristige Perspektiven gehören zum Selbstverständnis des Familienunternehmens, dessen Personalpolitik seit Generationen auf gewachsene Beziehungen ausgerichtet ist.Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche VerantwortungDie langfristige Orientierung zeigt sich ebenso beim Umgang mit Ressourcen und im gesellschaftlichen Engagement. So betreibt WEMAG auf dem Gelände der Metallbearbeitung in Fulda eine Photovoltaikanlage mit knapp 750 Kilowatt Peak Leistung, die jährlich rund 776.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Der selbst produzierte Strom wird unter anderem zum Laden der wachsenden Elektrofahrzeugflotte genutzt. Für seine Nachhaltigkeitsleistungen erhielt das Unternehmen 2025 die EcoVadis-Silbermedaille und gehörte damit zu den besten 15 Prozent der im Rahmen dieser Bewertung erfassten Unternehmen.Auch gesellschaftlich ist WEMAG an seinen Standorten fest verankert. Mehr als 100 Vereine, Organisationen und Initiativen werden durch Spenden, Sponsoring, Sachleistungen und weitere Formen der Unterstützung gefördert. Schwerpunkte bilden unter anderem Sport, Bildung, Inklusion und soziale Projekte. Das Unternehmen ist zudem Mitglied der Ethik Society und versteht wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Verantwortung und gesellschaftliches Engagement als miteinander verbundene Bestandteile seiner Unternehmensführung.Zum 90-jährigen Bestehen würdigt auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein die Entwicklung des Unternehmens. In seinem Grußwort hebt er die Bedeutung der WEMAG für Wertschöpfung, Innovation und Beschäftigung hervor und bezeichnet das Familienunternehmen als beispielhaft für die wirtschaftliche Stärke des Mittelstands. Das Jubiläum fällt zugleich in das Jahr, in dem das Land Hessen seinen 80. Geburtstag begeht.Für WEMAG ist das Jubiläum vor allem ein Anlass, die eigene Entwicklung über neun Jahrzehnte einzuordnen und den Blick auf kommende Herausforderungen zu richten. Die Unternehmensgeschichte von 1936 bis 2026 zeigt, wie aus einem regionalen Handelsbetrieb durch kontinuierliche Investitionen, unternehmerische Entscheidungen und langfristige Beziehungen ein vielseitiger Industriepartner entstehen konnte. Mit neuen Technologien, erweiterten Geschäftsfeldern und einer über Generationen gewachsenen Unternehmenskultur verfügt das Familienunternehmen über eine Grundlage, um seine Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortzuschreiben.HintergrundDie WEMAG GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda und weiteren Standorten in Aschaffenburg, Bochum, Kassel, Siegen und Zella-Mehlis ist einer der führenden Werkzeughändler und Technikdienstleister in der Mitte Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Zur WEMAG gehören neben dem klassischen Werkzeughandel für Gewerbe- und anspruchsvolle Privatkunden auch die WEMAG Metallbearbeitung GmbH & Co. KG, ein Zerspanungsbetrieb, der komplexe Einzelteile und Kleinserien fertigt, sowie ein Logistikzentrum und der offizielle Partner-Fanshop von Eintracht Frankfurt für die Region Osthessen. Das Unternehmen bedient alle Vertriebswege vom stationären Handel über die großen Handelsplattformen und einem eigenen Web-Shop bis hin zu einem weitverzweigten Export-Geschäft und individuellen, integralen Schnittstellen für Großkunden. Die WEMAG engagiert sich sozial und gesellschaftlich insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für den Sport.Weitere Informationen gibt es unter www.wemag.de.Pressekontakt:WEMAG GmbH & Co. KGWeserstraße 2436043 FuldaTel.: +49 661 94 60-0Mail: wemag@wemag.deWeb: www.wemag.deFür technische oder redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte anunseren Medienbeauftragten Falk S. Al-Omary unter +49 171 2023223oder f.al-omary@wemag.deOriginal-Content von: WEMAG GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179491/6378254