Ein Jahr nach dem Debüt in Mailand kehrt TVS Motor mit schnell wachsender Präsenz in Europa zurück, der Absatz in Italien ist um 110 gestiegen

Peyman Kargar führt TVS Motor in die nächste Phase des globalen Wachstums, während das Unternehmen seine Präsenz in Europa ausbaut

Die TVS Motor Company (TVSM), ein weltweit führender Hersteller von Zwei- und Dreirädern, kehrt im November zur EICMA nach Mailand zurück, ein Jahr nach ihrem Debüt auf der größten Zweiradmesse der Welt. Das Unternehmen stellt seine neuen Modelle für Europa auf einer Pressekonferenz am Dienstag, 3. November, um 10:00 Uhr MEZ vor. Der TVS-Stand befindet sich in Halle 18, Stand I64.

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TVS Motor Company will present new models for Europe at a press conference on Tuesday, 3 November at 10:00 CET at EICMA this year.

Mit der EICMA 2025 begann der Wachstumskurs von TVS Motor in Europa. Seitdem hat das Unternehmen die Grundlagen für langfristigen Erfolg gelegt und in den wichtigsten Märkten sein Händlernetz, den Aftersales-Bereich und die Kundenbetreuung aufgebaut.

In Italien, seinem ersten europäischen Markt, arbeitet TVS inzwischen mit rund 100 Händlern zusammen. Der Einzelhandelsabsatz in Italien ist in diesem Jahr bis September um 110 gestiegen. Das liegt deutlich über dem Wachstum des Gesamtmarkts von rund 10 und zeigt, wie gut die Marke bei den Kunden ankommt.

Für die weitere Expansion in Europa gründet das Unternehmen eigene nationale Vertriebsgesellschaften. Auf Italien folgen in Kürze Frankreich und Deutschland, wo bald die ersten TVS-Händler eröffnen. Im übrigen Europa hat TVS bereits 18 Händler in Spanien, 2 in Portugal, 4 in Ungarn und 1 auf Malta. Griechenland und Serbien folgen bis Ende 2026, Rumänien bis März 2027.

"Letztes Jahr haben wir in Mailand gesagt, dass wir es mit Europa ernst meinen. Ein Jahr später können wir zeigen, wie dieses Engagement aussieht", sagt Peyman Kargar, President International Business, TVS Motor Company, der mit Wirkung zum 27. Januar 2027 zum Director und Chief Executive Officer ernannt wurde."Wir haben in Italien eine starke Basis geschaffen, in wichtigen Märkten eine eigene Präsenz aufgebaut und sind näher an unsere Händler und Kunden gerückt. In diesem Jahr kommen wir zur EICMA zurück, um zu zeigen, wie gut unsere Modellpalette bei Fahrerinnen und Fahrern in ganz Europa ankommt. Sie folgt den Werten, für die TVS Motor seit jeher steht: Innovation, Qualität und Kundenorientierung."

Die TVS Motor Company hat 68 Millionen Kunden in mehr als 90 Ländern. Das Europageschäft stützt sich auf Innovations- und Designkompetenz in Indien, Bologna und Großbritannien.

Über die TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE: 532343 und NSE: TVSMOTOR), Teil von TVS VENU, ist ein weltweit angesehener Hersteller von Zwei- und Dreirädern und treibt mit nachhaltiger Mobilität den Fortschritt voran. Das Unternehmen betreibt vier hochmoderne Produktionsstätten in Indien und Indonesien. Verwurzelt in einer 100-jährigen Tradition von Vertrauen, Wert und Leidenschaft für den Kunden, fertigt TVS Motor international anerkannte Produkte höchster Qualität mit innovativen und nachhaltigen Prozessen. TVS Motor ist das einzige Zweiradunternehmen, das mit dem renommierten Deming-Preis ausgezeichnet wurde. Unsere Produkte führen ihre Kategorien in den J.D. Power-Studien IQS und APEAL an. Im J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey wurden wir vier Jahre in Folge als Nummer 1 eingestuft. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz in Großbritannien ist eine der emotionalsten Motorradmarken der Welt. Die TVS Motor Company will in den 90 Ländern, in denen sie tätig ist, das bestmögliche Kundenerlebnis bieten.

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