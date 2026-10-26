In einem Experiment wurden zahlreiche KI-Systeme um eine Einschätzung der Menschheit gebeten. Während viele Modelle ein düsteres Bild unserer Gesellschaft zeichnen, gibt es wenige Ausnahmen, die auch einen positiveren Eindruck haben. Tagtäglich füttern wir KI-Modelle mit Daten, mit denen sie und künftige Modelle trainiert werden können. Dadurch haben die meisten Tools schon einen ziemlich tiefen Einblick in die schlimmsten Züge der Menschheit bekommen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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